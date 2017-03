Cierra TRIFE aspiraciones políticas a ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira

Ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira.

SALTILLO.- La sala superior del Tribunal Electoral de la Federación cerró la puerta a las aspiraciones de Humberto Moreira de colarse en la contienda electoral de junio próximo y buscar una diputación local a través del Partido Joven.



En una sesión que se caracterizó por la división de opiniones, el Pleno determinó que los partidos políticos coaligados no podrán postular candidatos propios donde ya existen candidatos de la coalición que ellos forman parte, a pesar de no contender con la alianza en algún municipio o distrito.



De acuerdo al convenio de Coalición PRI, Partido Verde, Nueva Alianza, Socialdemócrata Independiente, Partido Joven, de la Revolución Coahuilenses y Campesino Popular, estos postularán las candidaturas a diputaciones locales por el principio de mayoría relativa en 15 de los 16 distritos electorales del estado; siendo solo el XII en donde no opera dicha coalición.





Humberto Moreira dijo en el mes de diciembre pasado que buscaría ser diputado local, incluso amagó al Revolucionario Institucional con dejarlo sin militantes si éste le negaba su legítima aspiración y abrió la posibilidad de ocupar una curul con la bandera del Partido Joven. La dirigencia nacional de PRI declinó respaldar dicha postulación.



La representación jurídica ante el Instituto Electoral de Coahuila del Partido Joven, insistió en la posibilidad de que tanto Humberto Moreira como su hijo Rubén Humberto Moreira Guerrero pudieran ser “sus gallos” a diputado local.



Sin embargo, el pasado martes, cuando el PRI designó a los candidatos a legislador de Coahuila puso en el distrito XVI a Samuel Rodríguez Martínez como candidato de la coalición. Este personaje de oficio profesor, es ligado a Humberto Moreira con quien tiene amistad y ha colaborado de forma cercana.



Aunque las posibilidades de convertirse en legislador local se cierran para el ex líder nacional del PRI, las cartas aún no están todas echadas sobre la mesa y la posibilidad de que vaya como suplente del candidato de la coalición sigue abierta.



Abraham Tobías Hernández, dirigente municipal del PRI Saltillo, dio a conocer que los suplentes de los candidatos a diputados locales serán designados hasta finales del presente mes, a contra reloj con el arranque de las campañas electorales que está programado para el 2 de abril.



“El partido tiene muchos cuadros y se está analizando cuales son los cuadro más idóneos para enfrentar en formula con los propietarios”.