CIDH pide proteger derechos de Marco Antonio Sánchez

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al Estado Mexicano a adoptar medidas cautelares para proteger los derechos del adolescente Marco Antonio Sánchez Flores, el joven que desapareció tras ser detenido por cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local.

En conferencia de prensa, la CIDH determinó que los derechos a la vida, integridad personal y salud de la víctima de desaparición forzada se encuentran en riesgo de sufrir un daño irreparable, por lo que pide al Estado adopte medidas que tomen en cuenta el interés superior de la niñez; y que acuerde estas medidas con él, su familia y sus representantes, especialmente respecto de la atención médica y psicológica, garantizando su autonomía y consentimiento.

“El obstáculo que se ha tenido para conocer el verdadero estado de Marco Antonio toda vez que el fiscal determinó en términos jurídicos asegurar el expediente, se tradujo en una lectura de imposibilidad para acceder al archivo. Ha sido a través de los amparos que se ha podido tener acceso al expediente”, aseguró Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

Además, destacó que la CIDH debe incluir específicamente la obligación de proteger el derecho a la salud, incluyendo en específico la salud mental.

La Comisión alertó el riesgo derivado de la difusión de datos personales e información que estigmatiza a Marco Antonio vinculándolo con el consumo de drogas y con problemas psiquiátricos previos a su desaparición.

“Mi hijo está bien físicamente, pero su salud mental no está bien. Mi hijo, aunque el Estado diga lo contrario, siempre ha sido un deportista y de alguna manera físicamente está recuperado, pero de su salud mental no. Tengo mucha preocupación por la salud de mi hijo (...) porque el medicamento que le están dando ha hecho que suba 20 kilos de peso. Tiene ansiedad y quiere comer y comer, y eso me preocupa. Pido a las autoridades que se dé otra opinión médica”, exigió Edith Flores, madre de Marco Antonio.

El pasado 23 de enero del 2018, el joven de 17 años fue detenido por policías de la Ciudad de México y fue localizado cinco días después, con evidentes afectaciones en su salud física y mental, sin que al día de hoy se sepa adonde fue llevado durante este lapso.