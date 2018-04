CIDH admite queja por accidente en Pasta de Conchos ocurrido hace 12 años

SALTILLO.- La organización Familia Pasta de Conchos informó este jueves que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos admitió la queja interpuesta por violaciones a las garantías individuales de mineros fallecidos en el accidente de la mina siete, ocurrido hace 12 años.

“Se ha dado admisión y esto significa que vamos a pelear, es el último tramo de Pasta de Conchos, y vamos a trabajar incansablemente con las familias para que se haga el rescate, para que les entreguen a sus familiares y se castigue a los responsables”, dijo Cristina Auerbach, representante del colectivo.

La activista comentó que una vez revelada la verdad de lo ocurrido en Pasta de Conchos, en la que 65 mineros murieron atrapados en un socavón tras una explosión por acumulación de gas metano, sentará el precedente para que no se vuelvan a registrar siniestros mineros.

“Se abre la posibilidad de que por fin se establezcan medidas de no repetición; no hay una política de Estado. Todos los delegados son nombrados por el gobernador, no están aquí para hacer valer los derechos humanos de los trabajadores”.

La exigencia de rescate de las 48 familias que integran la organización, va acompañada de castigo a los responsables por acción u omisión del accidente ocurrido en la mina propiedad de Industrial Minera México, la madrugada del 19 de febrero de 2006.

“A Grupo México, a Javier Lozano, a Humberto Moreira, a Rubén Moreira, a Javier Salazar, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, todos, todos y se castigue también a Napoleón Gómez Urrutia, a Carlos Pavón y a todos los que eran el Sindicato Nacional (Minero) que vendieron esos emplazamientos (a huelga)”.

Del año 1900 a la fecha, 3 mil mineros han fallecido en minas de carbón de Coahuila.