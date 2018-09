Chocan bancadas del PAN y Morena en Senado por 'acuerdo mordaza' y 'porno chat'

CIUDAD DE MÉXICO.- El asunto del 'porno chat' del senador panista Ismael García Cabeza de Vaca llegó al pleno del Senado de la República.

En la sesión ordinaria de este jueves todo transcurría con tranquilidad, hasta que el coordinador de la bancada panista, Damián Zepeda, pidió la palabra para pedir al presidente de la mesa directiva, Martí Barres, una disculpa por no haberse expresado, en un programa de televisión, con respeto hacia su grupo parlamentario.

“A pregunta expresa de otro participante del programa en relación a la postura del grupo parlamentaria del PAN respecto al acuerdo mordaza que se aprobó por este pleno del Senado usted contestó, y citó, ‘nomas por chingar”, reclamó.

En defensa de su correligionario, el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, justificó que ese señalamiento era sólo “un trascendido” y “un chisme”, porque no existe tal declaración.

“Si somos tan sensibles, yo creo que este Senado debería hacer un extrañamiento a quien tiene actitudes pornográficas, a quien tiene actitudes misóginas, actitudes que llenan de vergüenza este Senado y por ahí deberían de empezar no estar viendo la paja en el ojo ajeno, cuando en el suyo está la viga”, dijo el senador guerrerense.

Al debate se sumó también la morenista Lili Téllez, quien dijo que la bancada del PAN es, en realidad, la que ha lastimado a la Cámara alta con el tema del senador García Cabeza de Vaca.

“No desconozco que no me corresponde a la bancada del PAN lo que deben de hacer y que son sus decisiones internas, pero sí puedo invitarlos a que reflexionen, como usted dice, con todo respeto a que cambien al senador Cabeza de Vaca que no sea secretario de la Comisión de Marina porque he de recordar que en el momento en que él escribió sobre un padrote está hablando de algo que es un delito y eso ante los ojos de nuestros país y de los ciudadanos lo hace profundamente vergonzoso”, dijo.

El martes pasado, García Cabeza de Vaca fue captado en el pleno en una conversación con dos "amigos" compartiendo la foto de una joven y pidiendo el contacto del "padrote" para buscarla.

Ante ello, Fernanda Moreno, la joven de la fotografía, indicó en entrevista con Javier Risco para la Nota Dura que estos hechos ya le han causado muchos problemas.

"Me gané muchos mensajes de odio, insultos, muchos me dicen 'no Fer, tú lo puedes demandar', y por otro lado, llegan bromas de '¿cuánto cobras por zarandearte?'. Sus bromas pesadas de este señor ya me causaron muchísimos problemas en redes sociales, me da pena salir a la escuela", narró.

Aclaró que es estudiante de Mercadotecnia y no es escort y que lo que hizo el legislador con su foto va contra los derechos de ella y otras mujeres.

Por ello, este jueves el senador ofreció su más “sincera” y “sentida” disculpa a Fernanda por los términos misóginos con los que se refirió a ella.