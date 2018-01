Chiapas, factor clave en votantes y paz social: Aguilar Bodegas

TUXTLA GUTIÉRREZ.- El proceso electoral de 2018 será el más importante de la historia, por lo que, en caso de que los candidatos presidenciales quieran garantizar los resultados federales, las fuerzas de oposición deberán garantizar un resultado también favorable en el estado de Chiapas que con sus 3.4 millones de votantes, se convierte en uno de los principales soportes de la elección presidencial.



Así lo dio a conocer en entrevista el ex senador José Antonio Aguilar Bodegas, quien fue invitado para participar en la elección de candidato a gobernador por la coalición Por Chiapas al Frente, misma que integra a los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano.



El ex funcionario, también conocido como Josean, llamó a la ciudadanía a analizar a profundidad cada una de las decisiones que se tomen en las distintas etapas de este proceso, “puesto que éstas definirán el rumbo del estado y del país durante los próximos seis años”.



Recordó que el conocimiento que tiene de su estado, la experiencia y los resultados que ha tenido en sus más de 30 años de trayectoria como funcionario público, le otorgan los argumentos suficientes para gobernar Chiapas.



“Más que obtener la candidatura, el objetivo que me he establecido es alcanzar la gubernatura de mi entidad; un proyecto al que se han sumado diversas organizaciones ciudadanas con las que he trabajado de la mano por el bienestar de los chiapanecos”, declaró.



El también ex presidente municipal de Tapachula aseguró que el proyecto que ha construído con la ciudadanía se basa, entre otras prioridades, en reactivar la economía del estado, fortalecer la seguridad de la población y garantizar la justicia social.



Recordó igualmente durante la entrevista que la razón por la que renunció en fechas pasadas al Partido Revolucionario Institucional fue porque, tanto la dirigencia nacional como la estatal, ignoraron los principios democráticos y le dieron la espalda a su militancia.