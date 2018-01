Chertorivski dice ser el mejor candidato más para gobernar la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- El aspirante al gobierno de la Ciudad de México, por la Coalición “Por la CDMX al Frente” Salomón Chertorivski, manifestó su “absoluta confianza” de que habrá un proceso transparente en el PRD para la elección de candidato, “y ahí no tengo la menor duda de que quien puede gobernar esta ciudad soy yo”.



En una gira de precampaña por la delegación Milpa Alta, aseguró: "Tengo absoluta confianza en que habrá un proceso transparente y que permita sobre todas las cosas, no quien es más conocido hoy, sino quien puede llevar la candidatura más competitiva en julio”.



Cuetionado sobre que se descubrió a seguidores de Alejandra Barrales llenando encuestas, afirmó que no se trate de quien es el precandidato más conocido, sino el que puede ser más competitivo ante la candidata de Morena: “La variable de conocimiento en este momento a seis meses de la elección no debe ser la variable central, sino quien más competitivo puede ser contra Claudia Sheinbaum y no tengo duda de que ese soy yo", insitió.



El extitular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) refrendó su interés por confrontar ideas: "Yo estoy abierto a debatir, lo he pedido todo el tiempo, por favor medios de comunicación invítenos a los contendientes del Frente a que debatamos nuestras credenciales y propuestas, para que la población de la Ciudad de México que opina, le gusta enterarse y dar sus comentarios, pueda decidir quién es el mejor".



Luego de anunciar que la próxima semana presentará un libro con los siete ejes temáticos de su propuesta para gobernar la ciudad, así como 70 puntos específicos, el candidato del PAN, PRD y MC, afirmó que garantiza sus señalamientos porque lo avalan sus 19 años al servicio público y mis resultados, concluyó.