César Duarte podría estar en Estados Unidos: Navarrete Prida

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, reveló que se tienen datos específicos que apuntan que el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, podría estar en Estados Unidos, aunque también se le busca en Latinoamérica y Europa.



En entrevista en Televisa, dijo que se tiene información que Duarte Jáquez podría estar en varias ciudades estadounidenses pero “las solicitudes de extradición, no solamente se están haciendo a un solo país, sino a otros países donde se tienen esos datos ... Sé que algunos otros países en Latinoamérica y algún otro país en Europa”.



Asimismo comentó que que dichas solicitudes no tienen tintes electorales.



Sobre la posibilidad de que el ex gobernador de Chihuahua se dé a la fuga, Navarrete Prida señaló que “lo que hay que hacer es ir con procedimientos jurídicos, dar todas las garantías de un debido proceso y del otro lado también se señala que no sean linchamientos de carácter mediático político y con esas garantías enfrentar a la ley”.



Cuestionado sobre el activismo del gobernador Javier Corral y la caravana que realizará de Chihuahua a la Ciudad de México comentó que un gobernante no necesita convocar a mítines o convocar a marchas cuando se es gobierno, "si la petición era que la PGR actuara con solicitudes de extradición, esto ya ocurrió”.



Sobre los recursos que pelea Chihuahua, dijo que el año pasado, se le dieron 41 mil millones de pesos por presupuesto de egresos y luego se entregaron 2 mil millones de pesos más. "Fueron 43 mil millones y de 4 convenios que se tenían firmados, sólo en uno hay problema por 700 millones de pesos".



Añadió que “en este convenio de 700 millones, como le pasó a otros estados, la documentación se entregó tarde el año pasado, el 21 de diciembre y este año, si tú pides que se te cumpla un convenio que tú mismo impugnaste calificándolo de ilegal y no sólo eso, de delictivo, es muy difícil que un funcionario quiera firmar el mismo convenio que tú lo estás señalando a ese funcionario de haber cometido delitos”.



Ante ello, el responsable de la política interior del país dijo que “la puerta de diálogo ha estado abierta".