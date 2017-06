Cejur rechaza que la Línea 7 del MB dañe el patrimonio de Reforma y Chapultepec

CIUDAD DE MÉXICO.- La Consejería Jurídica (Cejur) de la Ciudad de México, anunció que asumirá la coordinación de la defensa jurídica de la construcción de este proyecto vial, luego de que un juez decretará una suspensión definitiva que frenó las obras.



El titular de la dependencia, Manuel Granados, anunció que junto con la Secretaría de Obras, la Secretaría de Medio Ambiente, la propia área jurídica del Metrobús y la propia Secretaría de Movilidad darán respuesta a la resolución que ha dictado el juez octavo de distrito, que aún no es un amparo, sino una medida suspensional. ”.



“Es decir que parte del procedimiento de amparo, todavía no se concluye, todavía no se concede el amparo, cuando se entre el análisis y estudio de ese amparo, el propio juzgador él va a ponderar, las pruebas que cada una de las partes aporte, para efecto de generar condiciones de certeza jurídica”, explicó Manuel Granados.



En defensa de la construcción de la Línea 7, Manuel Granados polemiza con el juzgador quien demanda que no se afecten las aéreas verdes que se encuentran en el Bosque de Chapultepec.



El Consejero Jurídico, en respuesta, asegura que la obra mencionada no entra al bosque de Chapultepec, por lo tanto no se afecta el área natural protegida del propio bosque, se afecta la estructura urbana protegida del Paseo de Reforma y sus aéreas verdes, ni se modificará las estructuras urbanas.



Tampoco se afectan árboles en riesgo de ser talados, por causa de la construcción, por lo que “En tanto que no hay, un esquema de afectación al Bosque de Chapultepec, pues no coincidimos en este punto con el esquema, y los demás monumentos y vestigios, que se encuentran en dichas zonas y que tienen valor histórico y cultural o artístico. No va a haber modificaciones ni de fuentes ni de glorietas, ni se van a modificar los trazos actuales, que tienen en conservación estos monumentos históricos”.