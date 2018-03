CCE trabajará con quien resulte ganador, incluso con AMLO: Castañón

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que la iniciativa privada en México trabajará con el candidato presidencial que resulte ganador en los comicios del 1 de julio, incluso con Andrés Manuel López Obrador.

“Trabajaremos con el ganador. Los empresarios no tenemos partidos ni candidatos. Si es con Andrés Manuel López Obrador vamos a trabajar, señalando y trabajando”.

Castañón Castañón afirmó que en el CCE no hay temor de un posible triunfo del candidato de la alianza Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT), fundamentalmente porque “los empresarios creemos en la democracia”.

Sin embargo, advirtió que quien juega en la competencia electoral “tiene que respetar las reglas y atenerse a ellas”.

Luego de que López Obrador advirtió el pasado viernes ante banqueros que él no va a “amarrar al tigre” en caso de un supuesto fraude en los comicios presidenciales, el empresario señaló que “cualquier manifestación de violencia o supuesta violencia electoral preocupa”.

Entrevistado en el Senado de la República, luego de una reunión que sostuvo con el líder de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, el empresario comentó que mientras más debates se realicen entre los candidatos presidenciales, “más información y conocimiento tendrán los ciudadanos a la hora de emitir su voto el 1 de julio”.

El lunes, Castañón Castañón consideró que las propuestas de López Obrador, sobre temas como los subsidios al campo y el no incremento de la deuda, no son claras y que no están de acuerdo con la posible cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

“Nos preocupa el tema de los subsidios al campo. Necesitamos que se explique cualquier posicionamiento de promoción y desarrollo económico (…) El ahorro a través de combatir la corrupción, tendría que profundizarse sobre el tema. Nos parece interesante un no aumento de la deuda, el trabajo en los programas sociales, pero no nos cuadran los números, por lo que debemos discutirlo con él y su equipo de trabajo”, explicó en conferencia de prensa.