CCE advierte crisis por desabasto de combustible

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, advirtió que la crisis por el desabasto de gasolina en diversas entidades puede agravarse, pues podría pararse la planta productiva y la actividad económica del país.

Entrevistado tras su participación en la XXX Reunión de Embajadores y Cónsules, reconoció que es muy importante la acción tomada por el Gobierno federal para combatir el robo de combustible, sin embargo, manifestó que es necesario que las autoridades tomen las medidas necesarias para no llegar a una situación como el desabasto de mercancías.

“Es muy importante la acción que se ha tomado para combatir el 'huachicoleo', el robo de combustibles, a la vez, es muy importante que no haya desabasto porque se pararía la actividad del país y por eso es urgente que la autoridad tome las medidas necesarias y que la mayor apertura posible para sean más los actores que puedan traer gasolinas y combustibles a México”, señaló.

Por otro lado, Castañón señaló que “es una crisis que puede agravarse y evidentemente el objeto final de combatir el robo de combustible es muy positivo, pero al mismo tiempo se requiere la distribución de los combustibles para que no se nos pare la planta productiva del país”.

Refirió que hay inquietud entre los empresarios, principalmente de los estados del Bajío e incluso de Nuevo León, porque ante el desabasto de combustible “el transporte de las mercancías está empezando a ponerse en riesgo”, así como por el abastecimiento de energía para las plantas industriales.

Indicó que, en lo que se refiere a la Ciudad de México, “el informe que tenemos es que algunas gasolineras tienen paros parciales, todavía muy pocas, pero es un problema que tiene que ser atendido logísticamente para mantener la actividad económica”.

Subrayó que por ello han buscado una respuesta de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, para un plan específico que dé certeza y confianza y buscar los planes de emergencia mientras se soluciona, por lo que confían que esta misma semana se pueda solucionar.

“Nuestra insistencia con la secretaria de Energía es para que se publiquen las medidas, los objetivos y tiempos para que no se genere ningún pánico”, insistió.

El presidente del CCE subrayó que respecto a los días en los que ha habido desabasto todavía no pueden medir las consecuencias, pero hasta el momento todavía no hay una planta productiva parada: “Esperemos que no lleguemos a eso”, expresó.