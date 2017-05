Castigado por la Función Pública va por puesto en SNA

CIUDAD DE MÉXICO.- Hoy se elige al secretario técnico que forma parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, y de los tres candidatos, uno tiene una sanción por negligencia administrativa, se trata de Max Kaiser Aranda.



De acuerdo con el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados, de la Secretaría de la Función Pública, el 12 de enero de 2016 se impuso una amonestación pública a Kaiser por parte de la Contraloría Interna de la misma secretaría por una negligencia administrativa, según expresa el expediente A/071/2014.



Como servidor público, el ahora director Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) trabajó en la Secretaría de la Función Pública como subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, de donde procede la sanción administrativa.



Antes de su paso por ese puesto, Kaiser tuvo una trayectoria comprobable en el sector público, desde 2007, cuando se desempeñó como titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; también fue titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública, y titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental y Coordinador de Asesores de la Oficina del C. Secretario de la Función Pública.



Max Kaiser Aranda competirá con Ricardo Salgado y Alejandra Rascón por el puesto que tiene como función inmediata desarrollar la Plataforma Digital Nacional y además será quien diseñe e implemente la metodología para la medición y el seguimiento de los fenómenos de corrupción en el país.



Además de que se había omitido la amonestación que pesa sobre Kaiser, otro tema que se ha cuestionado sobre su candidatura para secretario técnico es su relación con el Imco y con Transparencia Mexicana, las dos organizaciones que han impulsado la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción.



“Sobre la designación del Secretario Ejecutivo no quiero abundar a detalle, tengo un colega que admiro y respeto mucho, involucrado en el proceso, lo único que podría decir es que ojalá la experiencia en gobierno y sociedad civil en el combate a la corrupción sea un factor que ayude a determinar quién va a ocupar esta posición tan importante”, compartió Juan Pardinas al hablar sobre la próxima designación del Secretario Técnico del Sistema Nacional Anticorrupción.



Si bien el Comité de Participación Ciudadana ha mantenido abierta al público la selección de los candidatos, hasta este martes la página del comité no tenía las opiniones recibidas en el mecanismo de consulta sobre las candidaturas para Secretario Técnico.



“Se está cumpliendo en tiempo y forma con el procedimiento, ya vimos algunos filtros. Hay tres finalistas que seguramente cumplen con el perfil porque han pasado los filtros, y confiamos que el sistema está construido a manera de que seleccionen al mejor perfil y la mejor persona”, destacó Gerardo Trejo, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, otra organización que ha seguido los nombramientos del SNA.