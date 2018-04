Casi un tercio de la población mexicana son niños y adolescentes: Inegi

En México viven 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de cero a 17 años, lo que representa el 32.8 por ciento de la población del país, de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El organismo expuso en su encuesta que, durante las últimas décadas, el monto de niñas, niños y adolescentes ha aumentado ligeramente, aunque su participación porcentual ha disminuido, pues en 1990 el número de este sector de la población ascendía a 37.1 millones y su proporción respecto del total de la población era del 45.7 por ciento.

Según las cifras más actualizadas levantadas por el Inegi, alrededor de 22.2 millones de menores (el 56.6 por ciento) se encuentran en edad escolar, entre los 5 y los 14 años, posteriormente, unos 10.5 millones son niños menores de cinco años (16.5 por ciento), en tanto que 6.4 millones son adolescentes de 15 a 17 años (26.9 por ciento).

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la inscripción en el Registro Civil es una primera condición que posibilita la participación social de niños y niñas, facilitando su inclusión en la vida económica, política y cultural del país.

Al recibir su acta de nacimiento, los niños y las niñas cuentan con el pleno acceso a derechos esenciales como la salud, la educación, el cuidado y la protección, pues ya cuentan con una identidad legal.

Los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid 2014) arrojaron que el 96.1 por ciento de los niños y niñas nacidos vivos en el periodo 2008 a 2013 en México, fueron registrados ante el Registro Civil.

Las cifras mostraron que el 82.7 por ciento de estos niños fueron registrados antes de cumplir los seis meses de edad, mientras que el 10.5 por ciento entre los seis meses y el año de edad, ambos periodos son considerados como registro oportuno.

En contraste, cerca del 6.3 por ciento de estos niños fueron registrados cuando tenían un año o más de edad, lo que significa que tuvieron un registro extemporáneo o tardío.

Uno de los factores asociados con el registro tardío es el nivel de escolaridad de la madre, pues de acuerdo a las cifras del Enadid 2014, ocho de cada 10 niñas y niños nacidos entre 2008 y 2013 y que fueron registrados después de cumplir un año de edad, su madre no superaba la educación secundaria.

Los factores geográficos también son considerados de peso cuando un infante no es registrado, pues el no registro está mayormente presente en las localidades rurales donde la proporción de menores no registrados es del 4 por ciento, mientras que en las localidades urbanas el porcentaje de no registrados es de 2.8 por ciento.

Se estima que más de 378 mil niñas y niños nacidos entre 2008 y 2013 no tenían registro de nacimiento.