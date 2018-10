Carta aclaratoria de Aarón Dychter Poltolarek

En la columna que el señor Raymundo Riva Palacio publicó el 16 de octubre refiere que: “…el informe de OACI que cita parcialmente, estudió la red aeroportuaria propuesta en el gobierno de Vicente Fox por el entonces subsecretario de transporte, Aarón Ditter -hoy asesor de Jiménez Espriú- y concluyó que ninguno de los aeropuertos del sistema metropolitano o la combinación de varios de ellos…”.

Al respecto, me permito aclarar que no soy ni he sido asesor de Javier Jiménez Espriú. Además, mi nombre es Aarón Dychter y no Ditter.

Atentamente:

Aarón Dychter Poltolarek