Carpinteyro asegura no tener vínculos con la mafia política

CIUDAD DE MÉXICO.- Al presentar su registro como candidata al Gobierno de la Ciudad de México por el Partido Nueva Alianza (Panal), Purificación Carpinteyro, afirmó que no tiene vínculos con ninguna mafia política.

Entrevistada en el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), aseguró que “no tenemos compromiso con ninguna mafia ni con clientelas… Yo vengo del sector privado, qué mafias o clientelismo puedo tener, no tengo acarreados, no tengo vínculos absolutamente con nadie, salvo de las empresas que yo mismo he formado”.

Aseguró que la capital está en crisis y “solo los ciegos no se dan cuenta “, por lo que a diferencia de otras opciones políticas de izquierda, sólo ella encabezará “el verdadero cambio”.

La especialista en telecomunicaciones aseguró que sus prioridades están en combatir la desigualdad social y mejorar el transporte, objetivos que trazará en su proyecto de ciudad

Durante la entrega de registro a consejeros del IECM, estuvo acompañada por el dirigente nacional del Panal, Luis Castro Obregón y la dirigente de ese instituto político en la capital, Dora Talamante así como otros dirigentes del partido y unos 200 simpatizantes que fueron transportados en varios microbuses.

Carpinteyro se convirtió en la tercera mujer que buscará la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, junto con Claudia Sheinbaum de Morena y Alejandra Barrales del PRD.