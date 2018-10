Caravana de migrantes analiza entrar a México

TAPACHULA.- Unos 4 mil migrantes que integran la caravana que partió de San Pedro Sula, Honduras, se encuentran en la ciudad fronteriza de Tecún Umán, ubicada en las orillas del río Suchiate, colindante con México, en espera de cruzar la frontera.

En los últimos días, los migrantes han llegado de manera continúa a esta ciudad y no son sólo ciudadanos de Honduras, sino también de El Salvador y Guatemala. La mañana de este viernes analizan la posibilidad de entrar a México en las próximas horas.

Walter Coelho, unas de las personas que han participado en la coordinación de la caravana, dijo que la decisión que tomen dependerá del acuerdo al que puedan llegar cada grupo de migrantes.

“Este movimiento no tiene una cabeza, no está dirigido por nadie en particular. Desde que salimos el 13 de octubre, cientos de personas se han ido sumando por cuenta propia. Entonces, lo que decidamos va a depender de lo que cada persona en particular decida. Pero hay la posibilidad de que a medio día estemos nuevamente en la frontera solicitando a las autoridades entrar”, señaló.

El jueves llegó el embajador de México en Guatemala, Luis Manuel López Moreno, para ofrecerles ingresar a este país de manera documentada, con pasaporte y visa. En una primera instancia esta propuesta fue rechazada.

Este día, los inmigrantes analizarán de nuevo esta posibilidad, y algunos han manifestado su intención de que si no pueden llegar a Estados Unidos, logren encontrar refugio y trabajo en México.