Canek Vázquez renuncia al PRI

CIUDAD DE MÉXICO.- El exdiputado federal Canek Vázquez Góngora renunció a su militancia de 25 años en el PRI tras señalar que ya no es “el partido con el que muchos nos identificamos” y reprochar que las decisiones tomadas han mermado la identidad de los priistas.

En una misiva dirigida al presidente nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza, dijo que tomó esta decisión para seguir siendo congruente con la visión de país que quiere y reforzar sus convicciones “como un hombre progresista de centro izquierda liberal que me considero”.

El político hidalguense, cercano a Manlio Fabio Beltrones, puntualizó que su decisión no es arrebatada ni tomada por “causas exógenas” relacionadas con otros partidos en el contexto del proceso electoral en curso.

“Si he tomado una decisión así, es a plena conciencia. Es para seguir siendo congruente con la visión de país que quiero y aspiro; es para reforzar las convicciones más hondas y marcadas que esa militancia me dejó como un hombre progresista de centro izquierda liberal que me considero”, expresó.

Vázquez Góngora recordó que hizo “grandes amigos” durante su trayectoria política como priista, con quienes compartió “desde el triunfo electoral hasta la dolorosa y aleccionadora derrota de nuestro partido, que permitió redefinir una nueva etapa de transición en la vida política y democrática del país”.

Refirió que durante 12 años como oposición combatieron sistemas e ideologías que consideró son la antítesis de la social democracia que el PRI enarbola en su concepción y en su definición política.

No obstante, criticó las decisiones que ha tomado el tricolor, pues aseveró que se ha visto mermada la identidad de los militantes del Revolucionario Institucional.

“He sido testigo de que el PRI de hoy, no es el partido en el que me formé, ni es tampoco el partido con el que muchos nos identificamos y que durante años edificó, de manera responsable y congruente, el México de instituciones sólidas.

“Si bien, a finales del siglo pasado, muchos priístas juzgamos el actuar de los gobiernos de ese tiempo, hoy hemos visto seriamente mermada nuestra identidad priísta con las decisiones que se han tomado en los últimos meses”, manifestó.

La renuncia de Vázquez Góngora se dio a conocer después de que en Oaxaca se confirmó la suma del exdirector de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga a la coalición Por México al Frente, que lo postulará para una senaduría.