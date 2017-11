¿Candidaturas a ciudadanos? 'No es para tanto', dice vocero del PRD

La exigencia de sectores de la sociedad para que el Frente Ciudadano por México les asigne candidaturas para diputaciones federales y senadurías vino a desequilibrarlo, ya que esto no estaba en sus cálculos.



Octavio Martínez, secretario de Asuntos Electorales del CEN del PRD, dijo que “la apuesta de cuidadanizar al Frente no llegaba a tanto; sí esperábamos que las organizaciones sociales participaran, pero que su participación sería sólo en el diseño de la plataforma y el programa, porque las candidaturas se iban a definir principalmente entre los tres partidos”, reconoció.



Y es que, de acuerdo con el Estatuto del sol azteca, el 20 por ciento de las candidaturas se debe destinar a candidatos ciudadanos; no obstante, pese a que algunos secretarios del CEN se manifestaron en contra, fue aprobado que no se destine el 20, sino el 50 por ciento.



Ante esto, Octavio Martínez señaló que “el problema ahora va a ser cuáles candidaturas se les van a otorgar, también ver si los posibles candidatos dentro de los partidos están dispuestos a ceder sus lugares en las listas, porque eso podría ser el inicio de otro conflicto al interior de los partidos, que forzosamente se verá reflejado en el Frente”.



Al respecto, Alejandro Sánchez Camacho, secretario de Acción Política Estratégica del CEN perredista, advirtió que “sabemos que hay personajes dentro del partido a quienes ni siquiera se le va a poner a competir por una candidatura, se da por descontado que van a estar incluidos en las listas, entre ellos los líderes de casi todas las corrientes y otras personas que ellos mismos designen”.



Sin embargo, advirtió que “hay muchos perredistas en todo el país que, durante años, han venido trabajando con miras a ser representantes populares, han hecho trabajo a nivel de piso, se han esforzado mucho y ahora cómo les vamos a decir que su eventual candidatura se la vamos a dar a un ciudadano”.



Incluso, Sánchez Camacho alertó del riesgo que esto conlleva, “pues todos esos perredistas que vamos a desilusionar seguramente van a buscar otras opciones partidistas, muy seguramente Morena, y se llevarán con ellos a los electores”.



Así, dijo que “lo más lógico es que el partido simplemente respete sus estatutos, porque esta forma de tratar de legitimarse, entregando a los ciudadanos la mitad de nuestras candidaturas, va a resultar algo muy peligroso”.



Sobre la propuesta de entregar a la ciudadanía el 50 por ciento de las candidaturas del Frente Ciudadano por México, Mary Telma Guajardo, secretaria de Política de Alianzas del CEN del PRD, impulsora de este acuerdo, explicó que “si el Frente no se ciudadaniza, estaremos cayendo en un error que puede poner en riesgo el triunfo que vamos a obtener en 2018”.



De igual forma señaló que “la presidenta del partido, Alejandra Barrales, está obligada a impulsar esta propuesta ante el Frente”.



___¿Y esto lo aceptará el PAN?



___Al menos en el PRD lo vamos a impulsar; hasta dónde dé, no lo sé, pero los demás aliados deberían estar en el mismo tenor, porque el tema es rescatar la participación de la gente y que sea ésta la que defina el rumbo de nuestro país.



Sin embargo, en el PAN no se mostraron muy convencidos de las propuestas de repartir la mitad de sus candidaturas a personas que no son militantes de su partido.



Fernando Rodríguez Doval, vocero del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, señaló que “en su momento se discutirán los procedimientos y mecanismos para incluir a los ciudadanos apartidistas”.



Añadió que “en estos momentos consideramos prematuro hablar de porcentajes”, aunque señaló que existe la disposición de incluir de manera real a la sociedad”.