Candidato independiente tenía simpatizantes 'muertos'

Como fue que para el registro de candidato independiente Isidro Pastor utilizó credenciales de votantes con firmas que no coincidían, además de registros de ciudadanos que ya estaban muertos, será uno de los temas a comentar por Pedro Zamudio, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México, invitado este domingo a una emisión más de La Silla Roja.



“Revisamos las firmas y separamos las que no se parecían, separamos 7 mil y de las que sí se parecían, aparecieron en el cruce con el INE más de 3 mil que eran de ciudadanos fallecidos”, señaló Zamudio.



Dicha irregularidad se tomó como uno de los elementos que el Tribunal Electoral estatal consideró para confirmar la negativa a Pastor.



Además, Zamudio ahondará acerca del sistema que sería utilizado para el conteo de votos, en una contienda que apunta a terminar con un empate técnico.



Es así que, para conocer más acerca de los procesos del IEEM con miras a la elección del Edomex, no te pierdas La Silla Roja este domingo a las 9 pm y su repetición el lunes a las 9:30 pm, por El Financiero Bloomberg.