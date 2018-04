Candidatas morelenses exigen esclarecer feminicidios en la entidad

MORELOS.- Las candidatas a diversos cargos de elección popular exigieron que la Fiscalía General del Estado de Morelos esclarezca e investigue los 18 casos de mujeres asesinadas de manera violenta en lo que va del año, pues se han encontrado los cadáveres de mujeres descuartizadas, quemadas y también han sido atacadas a balazos.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos realiza un reporte semanal de los casos que se dan a conocer a diario, de los que ha contabilizado 211 homicidios, 191 son varones y 18 corresponde a mujeres, de las que en enero se reportó un caso, en febrero 6, en marzo 4 y hasta la fecha en abril, se han registrado siete; el último se trató del hallazgo del cadáver calcinado de una mujer, en el poblado de Ahuatepec, en Cuernavaca.

Sin embargo, cuando El Financiero solicitó la estadística a la Fiscalía General del Estado, no se obtuvo respuesta. Aun y cuando en 2015 la Secretaría de Gobernación decretó la Alerta de Violencia de Género para ocho municipios del Estado, misma que se retiró en un 80 por ciento en 2017, pues el entonces secretario de gobierno, Matías Quiroz Medina declaró que en la entidad se tenían las “políticas públicas para atender la violencia de género”.

Al respecto, la diputada federal y también candidata al senado, Lucia Meza Guzmán condenó los actos, sobre todo tratándose de este tipo de violencia y también manifestó que es necesario que la fiscalía, a cargo de Uriel Carmona Gándara investigue estos casos, aún y cuando estén relacionados con el crimen organizado.

“Es importante que las autoridades den resultados en ese tema, porque no se tiene certeza por parte de la Fiscalía del Estado que sean 18 o más los casos; normalmente todo lo quieren criminalizar o todo lo relacionan con el crimen organizado porque no tienen la capacidad para resolver este tipo de muertes violentas de mujeres”, señaló la aspirante al senado por Morena.

Asimismo, señaló que el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Computo (C5) arroje los resultados esperados, pues existen cámaras de vigilancia con las que se puede averiguar quiénes son los autores de dichos homicidios. Pero también lamentó que el Instituto de la Mujer no esté dando resultados en su labor de prevenir la violencia hacia las mujeres.

Por otra parte, la candidata al senado de Movimiento Ciudadano, Jessica Ortega de la Cruz se sumó a la exigencia de transparentar los casos, pero también a insistir en que las autoridades tanto a nivel estatal, como municipal refuercen las tareas de prevención de la violencia hacia las mujeres.

“Es lamentable la situación que están viviendo las mujeres en el Estado, porque a pesar de que son números muy importantes y muy considerable, también impacta a las mujeres en general; la Fiscalía debe asumir con mucha responsabilidad este tema, tienen que dedicarle y darle la importancia que amerita. No es posible que no se tenga y no se dé el dato de cuántas mujeres son, así fuera solo una tienen que asumir su responsabilidad”, aseveró.

Por su parte, la aspirante a senadora por el PRD, Hortencia Figueroa coincidió con sus homologas en la necesidad de investigar y esclarecer estos hechos, se sumó a las voces que exigen justicia para las mujeres violentadas.

“Es importante señalar que aún y cuando se ha avanzado en la legislación y en las acciones debe existir un mayor compromiso también por los ayuntamientos porque es a ellos a quien les corresponde también la prevención del delito y generar una correcta vigilancia de los establecimientos que tienen venta de alcohol, giros negros y rojos; es necesario sumarnos a esas voces que piden que se esclarezca cualquier homicidio”, enfatizó.