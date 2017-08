Camacho afirma: “no es para elegir candidato”

CIUDAD DE MÉXICO.- La XXII Asamblea del PRI no es de coyuntura ni para 2018. No se se va a decidir el método para la elección de candidato, eso lo va a decidir hacia finales de año el Consejo Político, aseguró el expresidente nacional del tricolor, César Camacho.



“Si creen que en la asamblea se va a definir el método preciso para esta elección de 2018, se van a quedar con un palmo de narices”, recalcó.



Apuntó que un tema fundamental de la Asamblea es la ética, pues “rumbo a 2018 el PRI tiene que ser un partido más eficiente, más eficaz y categórico en el llamado a cuentas de sus militantes para recuperar la confianza y millones de votos”.



En entrevista con El Financiero Camacho señaló que el debate que sobre quitar “candados” y permitir que simpatizantes puedan aspirar a la Presidencia, no tiene razón de ser en la asamblea, pues “el PRI no tiene candados. Exigir tiempo de militancia no es ningún candado es un requisito elemental”.