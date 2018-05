Búsqueda de 43 normalistas e investigación del caso, jamás se han detenido: PGR

Jamás se ha detenido la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 y 27 de setiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, ni la investigación para llegar a la verdad del caso.

Así lo advirtió la representación del Estado mexicano al comparecer ante el mecanismo de seguimiento del caso Iguala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Esta parte de la búsqueda, que junto con la investigación y atención a víctimas son puntos centrales de las medidas cautelares dictadas por la CIDH, jamás se han detenido”, dijo el fiscal de la Procuraduría General de la República (PGR), Alfredo Higuera Bernal.

En audiencia pública celebrada en el marco de su 168 periodo de sesiones, que se realiza en la República Dominicana, el funcionario señaló que desde que el Gobierno federal atrajo el caso se han realizado más de 800 acciones operativas de búsqueda en distintas zonas de Guerrero para tratar de localizar a los jóvenes, “lamentablemente no se obtuvieron resultados”.

Ante familiares de las víctimas y sus abogados, el fiscal para el caso Iguala recordó que a partir de 2017 se utiliza la tecnología LiDAR, con la que se obtuvieron más de 5 mil imágenes de un área de 60 kilómetros cuadrados e identificaron 360 lugares con posibilidad de encontrar fosas clandestinas.

Detalló que, a la fecha, en conjunto con peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que apoyan a familiares de las víctimas, se revisaron de común acuerdo 325 de esos puntos, los últimos a finales de abril pasado, sin obtener resultados.

Dijo que en la búsqueda se utilizó tecnología adicional como un helicóptero, un dron, además de que se hicieron recorridos pie - tierra.

Aseguró que un punto sobresaliente de la búsqueda fue una zona conocida como Metlapa, donde operaba uno de los líderes de 'Guerreros Unidos' pero tampoco se halló indicio.

Por lo que hace a las indagatorias, aseguró que hace unos días se consignaron a 31 personas como probables responsables de los hechos. Sin dar detalles de nombres ni cargos en la organización criminal, dijo que 16 de esas personas tienen un proceso en curso por otros delitos.

Asimismo, dijo que en la PGR ha recurrido al tema de la “incentivación” a algunos de los más de 128 detenidos por este caso para que aporten información que lleve al esclarecimiento de los hechos, pero no se ha obtenido respuesta.

“Se han tenido encuentros con algunos procesados para sensibilizar al respecto, sin encontrar aún respuesta positiva. Se han mostrado reacios y prefieren no llegar a acuerdo alguno y mantenerse en su posición de no proporcionar información relevante bajo los argumentos de no contar con esa información o bien por temer que algo les ocurra”, precisó Higuera Bernal.

Advirtió que ello no desmotiva a la autoridad, pese a que dichas visitas han sido utilizadas para acusar al Gobierno y funcionarios de la PGR de ejercer presión contra los detenidos para que digan tal o cual cosa.

Sobre las llamadas que intervino el Gobierno de Estados Unidos a integrantes de 'Guerreros Unidos', quienes seguían el caso de la desaparición en tiempo real, dijo que se solicitó una ampliación de la información.

“Esas peticiones han sido ya planteadas ante las instancias que dan trámite a ello y se han incluido los aspectos específicos que la representación de las victimas planteó”, abundó el funcionario sin precisar detalles por cuestión de sigilo.

Consideró que hasta que se tengan dicha información y se analice “con estricta objetividad” se conocerá lo que la misma aporta al caso.