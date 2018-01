¿Prueba de manejo obligatoria? Él quiere promoverla en CDMX

El diputado Iván Texta Solís informó que promoverá desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) la obligatoriedad de la prueba de manejo a quienes soliciten su licencia para conducir en la capital.



Se busca garantizar que toda persona que solicite una licencia para conducir en la Ciudad de México cuente con los conocimientos necesarios para hacerlo y no ponga en riesgo su seguridad ni la de terceras personas, porque información de Semovi, calcula que con estas pruebas se reduce en 35 por ciento los accidentes viales, lo cual representa la disminución de tres muertes al día por estos incidentes en la capital del país.



“Como representantes populares nuestro trabajo es generar las normas que protejan a la ciudadanía, no podemos tener conductores que no cuenten con el conocimiento técnico básico de un automóvil y que desconozcan el actual Reglamento de Tránsito, es un peligro constante para ellos mismos, para otros conductores de diferentes medios de transporte y sobre todo para los peatones”, expuso el legislador del PRD.



Adelantó a la Secretaría de Movilidad local (Semovi) que, dentro de sus atribuciones, elabore y presente ante este órgano legislativo el reglamento específico para obtener la licencia de manejo, que deberá incluir, entre otras cuestiones, la capacitación a los conductores primerizos.



El presidente de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la capital, recordó que el examen de manejo obligatorio para solicitar la licencia de conducir desapareció de la Ley de Movilidad, la cual fue promulgada en 2014 y entró en vigor en septiembre de 2017, con la implementación del nuevo Reglamento de Tránsito.



En la actualidad, se establece en el Artículo 127 de dicho reglamento que para tramitar la licencia tipo A es necesario sólo el pago de derechos correspondientes, comprobante de domicilio y una identificación oficial, sin importar si se tienen los conocimientos y habilidades suficientes sobre el uso de un automóvil, explicó.