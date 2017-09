Busca Anaya lavarse la cara, acusa el PRI

El coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, acusó que el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, se quiere "lavar la cara" y "resolver sus problemas" en la Cámara de Diputados".



"Si una expresión caprichosa, una consigna malintencionada de algún partido político y su dirigencia, pretenden hacer que aquí se resuelvan sus problemas, se reivindiquen sus diferendos y pretendan lavar cara, se equivocaron de sitio", reprochó el priista.



"En consecuencia, hoy que también es público y notorio que no hay un PAN o dos o tres, sino que el PAN se está pulverizando, yo creo que aquí deberá haber, hago votos, un bloque de panistas que, en lugar de pensar en la coyuntura y en la defensa ciega de un dirigente, que lo que quiere es ganar espacios de impunidad, tendría que instarlos a sentarse entre diputadas y diputados, sin personajes externos, y hacer un esfuerzo por conseguir acuerdos", recomendó.



"No permitiremos que ninguna autoridad extramuros de la Cámara de Diputados pretenda arreglar lo que nos corresponde en ejercicio de una especie de mayoría de edad política, lo que sólo atañe a nosotros", añadió.



Acusó a los diputados del PAN, PRD y MC de "pasar de legisladores a secuestradores" de la Cámara de Diputados.



Advirtió que "pretenden estirar peligrosamente la cuerda, si la cuerda se rompe será de su absoluta y única irresponsabilidad".



Por ello comentó que el PRI podría acudir a la Suprema Corte o al Tribunal Electoral para que resuelva el diferendo.



"Claro que es la Corte, ojo, o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Alguien me diría: pues éste no es un asunto electoral, es un asunto de derechos políticos; pero no voy a adelantar más porque así lo decido. Lo que es cierto es que tendrá que ser, por supuesto, una instancia judicial superior porque es de una, es decir, perdón por lo coloquial, es un solo jalón", explicó.



"Es decir, es un análisis, es una discusión y una decisión que puede tomar sólo una autoridad judicial de esa envergadura. Recuerden ustedes que las decisiones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son inapelables, inatacables, como las del pleno de la Suprema Corte", añadió.



Anotó que los partidos que protestan "carecen de legitimidad al reclamar algo que en su momento, sus argumentos y sus votos avalaron y, efectivamente, nos declararon una guerra que parece contra natura, porque la guerra es exactamente contraria a la política; hablo de la guerra en sentido figurado, obviamente, es decir, si la política es el vehículo para construir acuerdos, una declaración de guerra lo que hace es desmentir la condición de político del que esgrime el argumento", expuso.