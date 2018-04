Este es el ‘entrenamiento’ de los presidenciables rumbo al primer debate

Como atletas que se preparan para un competencia importante, así los cinco candidatos presidenciales alistan su plan para el debate de este domingo, el primero de tres entre quienes buscan Los Pinos.

Mientras Andrés Manuel López Obrador tomó consejos de un excampeón de boxeo, Ricardo Anaya asegura que va a improvisar. José Antonio Meade y su equipo llevan dos semanas de preparación y el candidato ya hasta se cortó el cabello “para verse presentable”.

El candidato de Morena-PT-PES, López Obrador, suspenderá actividades de campaña mañana y parte del domingo para afinar detalles.

De acuerdo con integrantes de su equipo de campaña, el tabasqueño llegará al debate sin “confianza excesiva”, a pesar de que es el puntero en todas las encuestas.

En los últimos días ha escuchado algunos consejos del excampeón mundial de boxeo y candidato de Morena a una diputación federal, Erik El Terrible Morales, quien le recomendó –en términos pugilísticos– “caminar arriba del cuadrilátero para desesperar a sus rivales”.

José Antonio Meade, candidato de PRI-PVEM-Panal, bromeó entre los reporteros y dijo que su primer paso para la preparación del debate fue cortarse el cabello para verse presentable. En su equipo, sin embargo, saben que la preparación comenzó hace un par de semanas, cuando desde la casa de campaña el aspirante empezó a estudiar.

Meade dio a conocer que quienes lo acompañarán al Palacio de Minería serán su esposa, Juana Cuevas, y su papá, Dionisio Meade.

También canceló sus giras este fin de semana y concentrará sus esfuerzos en argumentos. para atacar tanto a Andrés Manuel López Obrador como a Ricardo Anaya.

Asesorado por sus principales estrategas: Salomón Chertorivski, Jorge Castañeda y Fernando Rodríguez Doval, Ricardo Anaya se prepara para el debate y su principal arma –ha dicho– será la propuesta, hablar de frente y con la verdad.

Anaya apuntó que no tiene una estrategia en particular y no piensa suspender sus actividades de este fin de semana; “no nos estamos preparando, vamos a improvisar”, dijo.

Hoy realizará un mitin en Tlalnepantla, Estado de México, y aún valora si se reserva el sábado, un día antes del encuentro.

Por parte de los independientes, El Bronco señaló: “me estoy preparando. Quiero proponer lo que yo creo, lo que yo pienso, y decírselo a los mexicanos. Tengo una idea completa. Estoy pidiendo asesorías y comentarios a través de Facebook. Me han llegado más de 7,000... 8,000 opiniones de ciudadanos que me han estado asesorando sobre qué es lo que tengo que hacer y decir”.

Sin actividades desde ayer por la tarde, Margarita Zavala se dedicará a concentrarse en las propuestas que difundirá durante el debate, aunque se centrará en el tema de seguridad.

Señaló que aprovechará el tiempo, ya que a diferencia de los spots que se le autorizaron, el debate se convierte en un escaparate mayor.

“Ese día voy a tener en tiempo mucho más que lo que voy a tener en spots en toda la campaña, así es que asistiré con gusto al debate y a todos los debates a los que me quieran invitar”, sostuvo.