Batres, único aspirante de Morena a la CDMX que no ha hecho 3de3

CIUDAD DE MÉXICO.- De los cuatro aspirantes mejor posicionados de Morena a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, sólo uno no ha presentado su declaración patrimonial en la plataforma ciudadana 3de3, el presidente de ese partido en la capital, Martí Batres Guadarrama.



En medio de la discusión respecto a quién debe ser el candidato del partido de Andrés Manuel López Obrador en los comicios del próximo año en la ciudad, sin el consenso para avanzar en una candidatura de unidad y frente a una eventual definición vía encuestas, los aspirantes de Morena también miden fuerza en materia de transparencia.



No obstante, en la plataforma ciudadana 3de3, que promueven el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana (TM), los únicos aspirantes de Morena a la jefatura de Gobierno que han presentado sus declaraciones patrimoniales, de interés y fiscales son los jefes delegacionales en Tlalpan y Cuauhtémoc, Claudia Sheinbaum Pardo y Ricardo Monreal Ávila, respectivamente, así como el senador del bloque PT-Morena, Mario Delgado Carrillo.



Martí Batres, dirigente de Morena en la Ciudad de México, es el único aspirante de ese partido que no ha realizado este ejercicio de rendición de cuentas, a pesar de que fue presidente nacional de ese instituto político de 2014 a 2015, en donde supuestamente la percepción en ese cargo es de 50 mil pesos mensuales, y de 25 mil pesos mensuales como dirigente en la capital del país.



En cambio, la declaración patrimonial de Claudia Sheinbaum es del año 2014, cuando era candidata de Morena a la jefatura delegacional de Tlalpan, y sólo reportó tener ingresos anuales por 900 mil pesos en el periodo 2014 por “servicios profesionales”, como investigadora de tiempo completo en la UNAM.



La delegada morenista en Tlalpan no ha actualizado su declaración patrimonial y en la plataforma 3de3 no aparecen sus ingresos en ese cargo, que ocupa desde el 1 de octubre de 2015, aunque en julio de 2016 Sheinbaum Pardo reportó a la Contraloría de la Ciudad de México tener ingresos anuales por 243 mil 336 pesos.



Al respecto, el delegado de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal reportó en su declaración patrimonial en la plataforma 3de3 tener ingresos anuales por un millón 402 mil 238 pesos, es decir, un millón 205 mil 987 pesos por su salario como delegado en Cuauhtémoc, y 196 mil 251 por “servicios profesionales”.



En tanto, el senador Mario Delgado, que llegó a la Cámara alta en 2012 con el PRD, y en 2015 se fue a Morena, declaró ingresos anuales, únicamente por su actividad legislativa, por un millón 798 mil 610 pesos, así como un departamento adquirido a crédito en 2014, en la Ciudad de México, por 4 millones 300 mil pesos.