Batalla será entre Meade y AMLO y los jóvenes inclinarán la balanza: PRI

CIUDAD DE MÉXICO.- Pablo Angulo, presidente nacional de la Red Jóvenes por México del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dice que los jóvenes que conozcan el proyecto de Andrés Manuel López Obrador no votarán por él, porque es un proyecto viejo, “y ya está chocheando”.



En entrevista, en sus oficinas del Comité Ejecutivo Nacional, cuenta que el proyecto del tabasqueño está integrado por ex priistas “que no se quisieron jubilar” y no tuvieron cabida después de la "renovación del PRI”.



Sobre si los jóvenes relacionan al PRI con “corrupción” o “viejo”, dice que “sólo un segmento de la población” y que el “león no es como lo pintan”.



Para él, la competencia será entre José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador. “Ricardo Anaya no va a llegar a la final. Lo tenemos clarísimo. La final va a ser entre el proyecto de certidumbre y progreso, ante el proyecto rancio y caduco de López Obrador”, dice.



-¿Crees que sea una final de fotografía entre José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador?



Sí, así va a terminar.



-Entonces ¿los jóvenes inclinarán la balanza?



Sí, los jóvenes inclinaremos la balanza, las mujeres también. Porque quienes más votan son los jóvenes y las mujeres. Sin duda serán la balanza. Lo que vemos es que cuando el joven conoce el proyecto de nación que representa José Antonio Meade se inclina por ese proyecto de nación.



A los jóvenes no se les puede engañar. Si la molestia sobre un sistema político -que no ha funcionado del todo- genera resistencia, muchas veces, tenemos que demostrarles a los jóvenes que quienes participaban en ese sistema político, ex priistas que no tuvieron cabida en este partido -porque el PRI se modernizó-; fueron a parar a Morena. Se ve en los dirigentes. Todos son expriistas retirados que no se quisieron jubilar. Alfonso Durazo, es un ejemplo claro, Manuel Bartlett, Ricardo Monreal…



-¿Qué tanto podrían afectar los casos de corrupción de Javier Duarte o Roberto Borge? ¿Habrá voto de castigo?



Afectan, sin duda. Afecta Borge, afecta Duarte. Pero también afecta casos como Guillermo Padrés, las recaudadoras de Andrés Manuel López Obrador. Por eso la gente está harta de la política, porque no quiere un sistema político donde se oculten las decisiones. Y qué bueno que no hay impunidad, que se lleven los juicios, los criminales no pueden tener impunidad. Más que afectar decimos que está bien que se tomen esas decisiones. No podemos encubrir a unos por riesgo a perder la popularidad.



-¿Crees que en los jóvenes aún existe la concepción del PRI como viejo, como corrupción?



En un segmento, posiblemente, no en todos. Los que participamos y que no nos cuenta decimos que el león no es como lo pintan. Nuestros adversarios quieren hacerlo parecer el partido que más ha dañado a México, pero en la realidad es quien más lo ha ayudado.