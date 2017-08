Barrales y Mancera no quieren renovación en el PRD, acusan 'tribus'

CIUDAD DE MÉXICO.- Vladimir Aguilar, coordinador nacional de la corriente Foro Nuevo Sol y Carlos Sotelo, dirigente de Militantes de Izquierda, ambos del PRD, responsabilizaron a la presidenta de su partido, Alejandra Barrales y al jefe del Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, de no permitir la renovación de la dirigencia nacional.



En conferencia de prensa conjunta, ambos dirigentes señalaron que "Barrales se ha dedicado a gobernar a favor de las corrientes que la apoyaron para llegar a la presidencia y que se oponen a la renovación de la dirigencia porque quieren seguir ocupando posiciones que, en los hechos, ya no les corresponden, pues la correlación de fuerzas al interior ha cambiado".



En su turno, Vladimir Aguilar señaló que "el jefe de Gobierno asegura a diario que no está enterado de la vida interna del partido, pero todos los días acuerda con los secretarios del CEN que son de su corriente, Vanguardia Progresista".



A su vez, Carlos Sotelo mencionó que "se han tenido todas las oportunidades y todo el tiempo necesario para organizar una elección abierta a la militancia y la dejaron pasar; también tuvieron la oportunidad de organizar un Consejo Electivo y la dejaron pasar y ahora hablan de una sustitución de dirigentes, con lo que quieren asegurar su sobrerrepresentación en el CEN y seguir tomando decisiones arbitrarias".



Ambos explicaron que "ADN y Vanguardia Progresista no hicieron trabajo político y por tanto no afiliaron a nuevos perredistas, por lo que, en una elección interna, perderían los espacios en el CEN y, con ello, la facilidad para imponer candidatos afines a ellos".



Así, en esta conferencia, en la que también estaba prevista la participación de un dirigente de Nueva Izquierda, pero que finalmente canceló, Aguilar y Sotelo exigieron la realización de la elección interna "sin importar si es mediante un Consejo Electivo, pero que se recupere la normalidad democrática de nuestro partido que ahora está secuestrada por una camarilla que quiere servirse de él".