Barrales se niega a reconocer el supuesto triunfo de Delfina

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, se negó a reconocer el triunfo de Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Estado de México.



"Quien tiene que reconocer ese triunfo en todo caso sería la autoridad electoral, que cuenta con todos los elementos para hacerlo", dijo.



-¿Usted confía en el Instituto Electoral Del Estado de México? Se le preguntó.



-"Pues no, no confiamos, por eso estamos pidiendo... por eso estamos denunciando una elección de Estado".



Asimismo afirmó que para 2018 si no van con Morena, irán con el PAN en un frente amplio opositor.



"La única certeza es que no iremos solos", manifestó a su vez Beatriz Mojica, secretaria general del partido.



Ambigua en sus respuestas en una conferencia de prensa, Barrales sostuvo que el único ganador en el proceso electoral es el PRD, con dos millones de votos más que en 2011.



Aunque ya ha sido cuestionada por corrientes del partido por plantear un acuerdo con el PAN para 2018, la dirigente perredista insistió en su postura, pese a que momentos antes, la agrupación militantes de izquierda pidió que se priorice la alianza con las izquierdas.



"El PAN es un partido de oposición", expresó cuando se le insistió en la política de alianzas para el año que entra.



-¿Si el PRD no va en alianza con Morena, va con el PAN? -se le preguntó.



-Claro... La oposición de este país debe trazar una ruta de trabajo que permita cerrar la puerta para el PRI.



Barrales afirmó que darán batalla legal para que se respete la voluntad ciudadana, "favorezca a quien le favorezca", pero no respaldó el recuento que solicita Morena.