Barrales propone crear la Secretaría de Seguridad Humana

CIUDAD DE MÉXICO.- La precandidata a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por la coalición Por México al Frente, Alejandra Barrales, propuso transformar la Secretaría de Protección Civil en la de Seguridad Humana.



Durante su participación en el Foro Internacional Después del 19S, cómo construir una mejor ciudad?, planteó esta conversión para preparar a la población no sólo a enfrentar desastres naturales como los sismos de septiembre pasado, sino para capacitar de manera permanente en acciones de rescate.



También propuso la zonificación de la Ciudad de México, basada en el Atlas de Riesgo, para disponer de los servicios de emergencia necesarios, como estaciones de bomberos y de policías.



“La otra propuesta que he comentado es la zonificación de la ciudad, es muy importante, que haya diferentes zonas en esta ciudad, yo refiero en este momento cinco por lo que conocemos ahorita, pero habrá que complementar esto con el comité científico”, señaló en entrevista al finalizar su participación en el Foro.



Respecto a la atención de la reconstrucción en los inmuebles afectados por el sismo de septiembre, Barrales resaltó que hubo menor capacidad de respuesta en las delegaciones encabezadas por Morena: Cuauhtémoc, Xochimilco y Tláhuac, pues, dijo, no se han entregado los dictámenes de inmuebles al gobierno.