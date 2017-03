Barrales no mostró congruencia a la transparencia: Rogerio Castro

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, el yucateco Rogerio Castro Vázquez, afirmó que “el problema no son los formatos para la declaración 3de3, sino que la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, no mostró congruencia ni disposición a la transparencia, a la honestidad y a la rendición de cuentas, que es el espíritu de la ley”.



En entrevista con EL FINANCIERO sostuvo que “con esto queda demostrado, una vez más, que esta nueva ley no sólo tiene fallas, sino que el servidor público siempre busca burlarla y esconder bienes, tal vez, malhabidos”.



“Esta ley no garantiza que ni Alejandra Barrales ni ningún otro servidor público diga la verdad. Y lo que ella ha dicho ante los medios han sido sólo pretextos para justificar su intención de esconder lo que tiene”.



El diputado de Morena lamentó que, “a pesar de los avances que materia de legislación de transparencia, queda claro que, si la ley no los obliga, los funcionarios ocultan lo más que pueden sus riquezas”.



“Nadie te obliga a decir la verdad. No hay honestidad. No hay disposición a la transparencia”, remarcó.



Dijo que “es lamentable que la incongruencia de una dirigente de un partido de izquierda, importante, grande, con historia, representativo, defensor de la transparencia y del combate a la corrupción, incurra en este tipo de artimañas para ocultar información, tanto a los propios perredistas como a los ciudadanos del país entero”.