Barrales deja en el aire posible expulsión

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, afirmó en entrevista con El Financiero que está en manos de los órganos de justicia del partido determinar si se expulsa o no a los que, desde el interior del sol azteca, están apoyando la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia.



“No es una decisión que competa a la dirigencia sino a los órganos de impartición de justicia.



“Lo único que nosotros reclamamos es congruencia, que la gente que no se identifique con la línea de nuestro partido no tendría que seguir en él”, apuntó.



Cuestionada sobre si el apoyo que Pablo Gómez, Leonel Godoy, Carlos Sotelo y el senador Raúl Morón dieron a AMLO perjudican al PRD, señaló que esta situación “es parte de la estrategia de una expresión del PRD que se ha venido manifestando, es una actitud de un golpeteo sistemático el que dan al partido y después brincan al otro partido. Y bueno, pues nosotros lo que reclamamos es que haya congruencia y decimos que no haya sorpresa cuando se aplique el estatuto (y sean expulsados) porque eso no lleva dedicatoria”.



EL TRABAJO SUCIO



El vocero del Grupo de los Galileos, Fernando Belaunzarán, afirmó que “es evidente que están haciendo el trabajo sucio porque es falsa e hipócrita su posición de que están por la unidad de las izquierdas”.



Afirmó que si estuvieran por la unidad al que le deberían reclamar es a AMLO, “pero no lo hacen, no le exigen nada, aunque él fue el que cerró la puerta a esa posibilidad y lo saben, pero ellos creen que ganan puntos con Andrés Manuel haciendo labor de zapa en el partido”.



Dijo que desde su punto de vista no se les debe expulsar ni aplicar ninguna sanción porque eso es lo que quieren, “quieren ser mártires”.



Lo que están haciendo es una labor para quedar bien con AMLO y “tienen miedo de pelearse con él porque todo depende de su dedito y ellos quieren ser candidatos de Morena, por eso le hacen el trabajo sucio dentro del PRD”.