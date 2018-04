Balean convoy del fiscal de Coahuila...por error

SALTILLO.- Elementos del grupo élite de Armas y Tácticas Especiales (GATE) de la Secretaría de Seguridad Publica del estado, dispararon contra el convoy de escoltas del Fiscal General de Coahuila, Gerardo Márquez, a quienes confundieron con civiles armados.

La confusión de los agentes estatales ocurrió al mediodía del lunes sobre el periférico Raúl López Sánchez, frente a la Universidad Autónoma Agraria 'Antonio Narro', municipio de Torreón, en donde implementaron un filtro de revisión.

El Fiscal General de Coahuila asistió a Torreón a una reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Pública de la “Mesa de Seguridad y Justicia Laguna”. Al regresar a Saltillo, pasó por el filtro.

Los elementos GATE no identificaron al funcionario público y a sus escoltas, por lo que marcaron el alto, pero la avanzada y la camioneta donde circulaba el Fiscal General no se detuvo y activó la alerta entre la corporación que disparó contra la segunda camioneta de escoltas.

La avanzada logró extraer del punto al Fiscal General, mientras la segunda camioneta de escoltas sostuvo un acalorado enfrentamiento con los elementos GATES, hasta que corroboraron las identidades; incluso un par de disparos fueron hechos en este pleito a medio periférico que, además de caos vial, atemorizó a los conductores que circulaban por el lugar.

El Gobierno de Coahuila emitió un escueto comunicado en el que omite los detalles del enfrentamiento, y no detalla si hubo o no confusión por parte de los agentes estatales y solo refiere que, de estos hechos, no hubo personas lesionadas.