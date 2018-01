Ayuntamiento de Coacalco que no ha recibido notificación de destitución de SCJN

COACALCO.- El gobierno de Coacalco afirmó que no ha sido notificado de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó la destitución del presidente municipal Erwin Castellón Enríquez y de su cabildo, por incumplir laudos laborales que le fueron heredados por pasadas administraciones municipales



Señalaron que el Ayuntamiento cumplió con la sentencia de amparo heredada al realizar el pago de 4 millones 120 pesos ante la Sala Auxiliar del tribunal de Conciliación y arbitraje.



"Se trata de un juicio presentado en el año 2012 por el despido injustificado de un servidor público, quien presentara el juicio de amparo 257/2012".



El Gobierno local apuntó que en enero del 2016, "al inició de esta administración", recibimos decenas de sentencias por juicios laborales y administrativos.



"De estos juicios perdidos, que en algunos casos datan del 2005, se tenía 16 sentencias de destitución de autoridades, de las cuales se han solventado 15 de ellas.



"En estos poco más de dos años, el Ayuntamiento de Coacalco ha pagado el equivalente a más de 300 millones de pesos, de un monto total superior a los 800 millones de pesos por pagarse en cuanto a los juicios referidos", resaltaron los funcionarios.



Aclararon que el Ayuntamiento de Coacalco no ha sido notificado con respecto a la supuesta destitución del alcalde Erwin Castellón Enríquez, y afirmaron que "el presunto incumplimiento de pago a ex trabajadores es falso".



En ese sentido, el edil priísta aseguró que hay 16 juicios de destitución contra la administración, las cuales han sido heredadas por administraciones pasadas.



"De estos juicios 15 ya han sido resueltos y con respecto al último, éste se está atendiendo ante la Corte y está en vías de resolverse a favor del ex empleado del Municipio.



La mañana de hoy la SCJN ordenó la destitución y consignación del alcalde de Coacalco, Erwin Castellón Enríquez, y de todos los integrantes del cabildo por no resolver laudos laborales.



El fallo señala que el ayuntamiento de Coacalco no dio cumplimiento a las sentencias dictadas dentro de juicios de amparo en contra de las afectaciones que sufrieron prestadores de servicios por la realización de obras públicas, y sin que ello les generará una reparación económica por la perdida de sus propiedades.



La resolución señala que también el ex alcalde de Coacalco, David Sánchez Isidoro y sus ex colaboradores quedarán ante un juez de distrito por incumplimiento de laudos laborables.