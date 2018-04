Avanza 'Viacrucis Migrante 2018' a su destino final

HERMOSILLO.- Con más de 3 mil kilómetros recorridos, la caravana 'Viacrucis Migrante 2018' -que inició en Tapachula, Chiapas, con dos mil centroamericanos provenientes principalmente de El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras-, llegó a Sonora y avanza hacia la frontera de Tijuana, Baja California, como destino final en tierras mexicanas.

En esta etapa de la caravana, viajan aproximadamente entre 400 a 600 personas. En el colectivo se encuentran niños, mujeres, hombres y adultos mayores. Además, un grupo de personas representantes de la comunidad LGBT+ buscarán hacer visible el fenómeno de la migración y hacer énfasis en que las movilizaciones humanas no son exclusivas de un mismo genero.

Ante ello, miembros de la comunidad LGBT+ denunciaron una pésima atención hacia su grupo y practicas discriminatorias, así como falta de preparación de quienes otorgan los servicios y mucha ignorancia.

“Nosotras nos sentimos excluidas de ellos —dijo una integrante del grupo LGBT+—, hemos sido muy humilladas. En el tema de alojamiento, se han portado realmente vulgar, hemos tenido muchos inconvenientes con la gente del pueblo que llevan los servicios, sentimos que no están preparados para recibir a personas como nosotras… el día de ayer me dijeron que no podía entrar al baño de las mujeres porque era hombre (…) luego que entraríamos a cierta hora y que nos saliéramos, no es posible que no podamos tener los mismos derechos”, denunció.

Leonard Olsen, de Pueblos Sin Fronteras dijo que entre los migrantes viajan unos 100 niños y unos 50 o más adolescentes. Mencionó que, dentro de las necesidades más apremiantes, se encuentra la atención medica, la comida y el hospedaje. En tanto, reconoció que en México han encontrado una red de apoyo gigantesco ante el movimiento de los migrantes centroamericanos.

“Hemos estado un poco enfermos y la atención médica ha sido clave, pero creo que lo que se está adquiriendo entre las necesidades es el acceso a sus derechos humanos, esa es la necesidad principal de la caravana, porque vienen exigiendo estas personas, porque sienten que en sus países y en su tránsito se les han quitado”, señaló.

Al referirse al grupo de inmigrantes LGBT+, dijo que es posible que muchos de los centroamericanos que viajan sea la primera vez que ven a una chica trans, o que vengan de familias muy tradicionales, pero que al final el grupo al conocerles se han ido solidarizando con ellos. Afirmó, que Pueblos Sin Fronteras ha respaldado a todo el grupo de migrantes centroamericanos en su búsqueda por el respeto a sus derechos humanos.

María Luisa Alatorre, directora de Atención a Derechos Sexuales en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sonora, dijo que a este grupo de personas trans se les ha estado apoyando en sus atenciones que son muy específicas, en el trato igualitario, inclusión adecuada en los espacios y un trato digno.

“Hemos estado trabajando en equipo toda la comisión, se está haciendo un esfuerzo grande para dar la atención, a todos nos ha tomado por sorpresa esta caravana pues es muy muy grande… se ha visto un poco rebasado las instalaciones pero seguimos trabajando”, comentó.

José Guadalupe Ayala Noriega, coordinador local de socorros de Cruz Roja, informó que se trabaja junto con el sector salud en la elaboración de censos, lo que permite llevar el control de la gente que ha ingresando y posibilita dar seguimiento a los enfermos que se trasladan a los hospitales, mismos que se regresan a los diferentes albergues.

“La delegación de Hermosillo Cruz Roja también esta realizando una actividad que se llama Fortalecimiento de Lazos Familiares, es decir, cuenta con un teléfono donde las personas de otro país que quieran comunicarse con sus familiares puedan usarlo… obviamente es corto el tiempo, son espacios de 3 minutos para poder darle oportunidad a la mayor parte de la gente y que puedan comunicarse con sus familiares”, informó.

Entre los problemas de salud que este grupo de personas manifiesta se encuentran los respiratorios, fiebre, dolor de cabeza, deshidratación, vómito y enfermedades estomacales.

Por lo anterior, tanto Cruz Roja como la Secretaria de Salud en Sonora “han dispuesto personal para atender al grupo de migrantes, y en el lugar se encuentra de manera permanente un grupo rotativo de alrededor de 30 médicos, paramédicos, personal de enfermería y un servicio de psiquiatría para brindar las atenciones médicas y psiquiátricas de las personas que lo requieran”.

Entre los apoyos recibidos por parte de la comunidad hermosillense, instituciones civiles e instituciones públicas, se ha proporcionado agua embotellada, alimento, medicinas, ropa, artículos de limpieza, asistencia médica y la habilitación de espacios para dormir.