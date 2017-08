Avanza propuesta del INE para homologar calendarios electorales

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el aval de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobará el esquema para homologar los calendarios electorales federales y locales para 2018.



Los integrantes del Consejo General se reunieron con los consejeros electorales de las 30 entidades que celebrarán procesos electorales el año próximo, a los que les plantearon la estrategia para unificar los criterios.



El consejero Marco Antonio Baños, quien presentó la propuesta, explicó que si bien se respetarán los inicios de los comicios de cada entidad, se establecerán plazos para las etapas de precampañas, registros y campañas.



En entrevista, apuntó que esto facilitará la organización de los procesos electorales y permitirá una mejor fiscalización de los recursos de precandidatos y candidatos.



El presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE explicó que con el actual esquema los calendarios electorales son asimétricos y heterogéneos, lo que, por ejemplo, se refleja en el hecho de que hay alrededor de 37 fechas distintas de los inicios de precampañas.



Comentó que este tipo de situaciones generan problemas de tipo operativo, principalmente en asuntos como la capacitación electoral y la fiscalización de los precandidatos y candidatos.



Aunque señaló que todavía ajustarán detalles de cara a la sesión del Consejo General del próximo lunes, en la que se aprobara la homologación de los calendarios electorales, ya tienen una estimación de lo periodos que se fijarán.



"De entrada, vamos a respetar los arranques de los procesos electorales, salvo aquellos casos que están muy alejados, hay por ahí alguno que empieza en febrero, pero estamos pensando en un calendario en el que a inicios de año sean las precampañas, tengan precampañas de entre 45 y 50 días, y luego las campañas electorales, es decir, estaremos pensando que el registro de candidatos sea a finales de marzo y de abril para adelante las campañas", comentó.



Al respecto, los consejeros de los OPLE que acudieron a la reunión a puerta cerrada con los consejeros del INE, consideraron que esta estrategia será positiva para los organismos locales.



El consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco, Guillermo Alcaraz, comentó que desde el año 2000 en la entidad han acompañado los calendarios electorales federales, por lo que no se verán afectados por la decisión del INE.



El consejero presidente del OPLE de Durango, Juan Enrique Kato Rodríguez, reconoció que aunque pueden tener algunos contratiempos, es preferible homologar los tiempos, pues entre sus múltiples ventajas, contribuirá a una mejor labor de fiscalización.



"Obviamente sí se nos dificulta un poco homologar todos los plazos, pero para el sistema nacional de elecciones es un aspecto muy conveniente", estimó.



Para Saúl Mandujano, consejero del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) el planteamiento no sólo será benéfico, sino que no los afectará en rubros fundamentales, como el presupuesto para 2018.



El consejero Marco Antonio Baños precisó que la homologación del calendario se hace con base en la facultad de atracción que tiene el INE, además de que los OPLE también tienen la facultad para ajustar los tiempos de los procesos electorales.