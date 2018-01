Avanza en el Congreso el nombramiento de Irene Espinosa en Banxico

La Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó los nombramientos del Ejecutivo federal de Irene Espinosa Cantellano como la primera mujer subgobernadora integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México, y de Miguel Messmacher Linartas, para ser el nuevo Subsecretario de Hacienda y Crédito Público.



Con 10 votos a favor del PRI, PRD y PVEM, uno en contra de Morena y cuatro abstenciones del PAN, Espinosa Cantellano ocupará el lugar que dejó Alejandro Díaz de León, quien hoy es el gobernador titular del Banxico, y Messmacher Linartas relevará en el puesto a Vanessa Rubio Márquez, quien dejó la dependencia federal para integrarse al equipo de campaña del extitular de Hacienda, José Antonio Meade.



La diputada del PRD Cecilia Soto presentó un voto particular en contra de la designación de Miguel Messmacher.



El dictamen en favor de los funcionarios –que incluye la aprobación también de otros siete nombramientos de servidores para la Secretaría de Hacienda- se presentará este miércoles ante el pleno total de la Comisión Permanente del Congreso para su ratificación.



El dictamen aprueba a Alberto Torres García como Subsecretario de Ingresos de Hacienda; Luis Octavio Alvarado Contreras, para ocupar el cargo de Tesorero de la Federación.



También a Juan Pablo Newman Aguilar, como nuevo Titular de la Unidad de Crédito Público; José Manuel Lotfe Soto, Titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas; Francisco Xavier Gil Leyva Zambada, Administrador General de Aduanas; Leopoldo Carrillo Werring, para Administrador General de Auditoría Fiscal Federal; y Adrián Guarneros Tapia, como Administrador General de Recaudación.



En su mensaje ante legisladores, Irene Espinoza Cantellano recomendó “mantener la prudencia en materia de política monetaria, no adelantarse ni atrasarse, ante la incertidumbre internacional”.



Pidió también “estar vigilantes de las condiciones trilaterales”, en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, y “vigilar las variables en tiempo real los diferentes escenarios”.



No obstante aseguró que “México tiene instrumentos poderosos para hacer frente a los choques internos y externos”. Aunque admitió que el año pasado hubo una importante volatilidad en los mercados internacionales, dijo que “hay mecanismos para ajustar esos movimientos”.



También resaltó la importancia de mantener un control de precios y las variables para controlar la inflación.