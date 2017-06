Avalan en Jalisco disminuir hasta 60% el subsidio a partidos políticos

El primer diputado local independiente de Jalisco, José Pedro Kumamoto Aguilar, calificó de “histórico e inédito” la aprobación de su iniciativa “SinVotonoHayDinero”, que significa, dijo, un ahorro de más del 60 por ciento en el financiamiento público a los partidos políticos en su estado.



Con 31 fotos a favor, cinco en contra, y dos abstenciones, la madrugada de ayer quedó aprobada una reforma a ley electoral estatal, que establece nuevas fórmulas para calcular y reducir los presupuestos de los partidos en años electorales y no electorales, que entrará en vigor en 2019. El espíritu de la reforma es que el financiamiento que reciban los partidos estará en función de la cantidad de votos que hayan obtenido.



En entrevista con El Financiero, Kumamoto explicó que “la ecuación es muy sencilla: En año electoral, el presupuesto de cada partido se decidirá con la fórmula que resulte de multiplicar el 65 por ciento de la Unidad de Medida de Actualización (UMA), por la votación válida emitida en la elección anterior.



“Y en año no electoral, el financiamiento resultará de multiplicar el 20 por ciento de la UMA por el total del padrón electoral. Estas dos fórmulas resultaron de un punto medio entre la propuesta que presentamos y la del Ejecutivo estatal, que buscaba prácticamente eliminar el presupuesto a partidos en años no electorales”, indicó.



Precisó que “de haberse aplicado esta fórmula, el ahorro entre 2016 y 2018 sería de 556 millones 019 mil pesos, es decir, la bolsa total se habría reducido 60.63 por ciento”.



“Con estas fórmulas el presupuesto para este 2017, que es año no electoral, hubiese sido de sólo 80.6 millones de pesos; en 2018, que es electoral, la bolsa será de 199.8 millones. De haberse aplicado esta fórmula en 2016, que también es no electoral, hubiese sido de 80.6 millones”, dijo.



Celebró que “es algo inédito, porque, primero, la sociedad se apropió de una iniciativa que para muchos puede ser de lo más confuso; segundo porque los partidos mayoritarios se pudieron poner de acuerdo en una iniciativa para cambiar la lógica de los recursos”.



Dijo que “la lección y el mensaje históricos son que en el Congreso de la Unión se tiene que escuchar lo que la sociedad les tiene que decir, y que es que los privilegios de la clase política se deben de acabar”.



Incluso –destacó– “lo que se aprobó en el Congreso local es la iniciativa tal cual como la impulsamos en San Lázaro –no ha sido aceptada– para reducir el costo público de los partidos en los años electorales y en los no electorales”.



“Tenemos que reconstruir y repensar la lógica de los partidos políticos y, sobre todo, tenemos que construir una democracia mucho más representativa”, remarcó.



“También es un mensaje para la gente, de que sí se puede; de que si nos organizamos, si hacemos activismo, si hay acuerdos y decimos lo que creemos sí se pueden sacar las cosas”, remató Kumamoto.