Autos de la CDMX se 'salvarán' de verificar en el primer semestre del 2018

CIUDAD DE MÉXICO.- Si verificaste tu auto en el segundo semestre de este año, ya te salvaste de verificarlo durante los primeros seis meses del 2018.



La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México otorgó una prórroga, ya que los 55 nuevos verificentros, que entrarán en operación el próximo año, estarán equipados hasta el primer semestre de 2018, de acuerdo con la gaceta capitalina.



De esta forma, "se reconoce la vigencia de las Constancias de Verificación Vehicular tipo '0', '1' o '2' otorgadas durante el Programa

de Verificación Vehicular Obligatoria del Segundo Semestre del año 2017, por única ocasión para el primer semestre de 2018".



La prórroga también aplicará para las calcomanías '00' y cuyo vencimiento sea en el primer semestre del 2018, podrán verificar en el segundo semestre.



La Sedema indicó que los propietarios de vehículos que no cuenten con las constancias de verificación deberán ingresar a la página: http://verificentros.sedema.cdmx.gob.mx para obtenerla y ahí les indicará a las restricciones que deberá sujetarse en caso del programa Hoy No Circula o si hay una contingencia ambiental.



Aclaró que quien no haya realizado la verificación durante el segundo semestre del 2017 deberá pagar la multa correspondiente, de 20 unidades de medida, para luego ingresar al portal con los datos que ahí le requieren y obtendrá la constancia provisional para mostrarla a las autoridades y evitar la sanción administrativa..



La medida, exclusiva para autos con placas de la Ciudad de México, entrará en vigor el primero de enero y concluirá el 30 de junio del 2018.