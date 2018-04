Autoriza gobierno capitalino más de tres mil mdp para reconstrucción

CIUDAD DE MÉXICO.- Para las acciones de reconstrucción de la capital, el gobierno de la Ciudad de México informó que de los seis mil 800 millones de pesos autorizados, más de tres mil millones de pesos tendrán una entrega inmediata a las diferentes instancias encargadas de las acciones para esta tarea luego del sismo del pasado 19 de septiembre.

En el Salón Murales del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez, detalló que esos recursos serán destinados a los proyectos técnicos, a esquemas de apoyo a los afectados para rehabilitar viviendas, al estudio del subsuelo, reparación de grietas y a la mejora de las vialidades, entre otras acciones.

Al cumplirse 7 meses del sismo del 19 de septiembre, informó que “Este recurso que conforma lo que denominamos el Fondo de Reconstrucción ya tiene una forma honesta y eficiente de emplearse y, sobre todo, cuenten con la seguridad que serán transparentes en su ejecución y serán debidamente informados”, destacó.

Por su parte, el comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, Édgar Tungüí, informó que ya se autorizó la entrega de tres mil 624 millones 592 mil 792 pesos que se destinarán a unos 30 planes de acción en beneficio de los afectados por el pasado terremoto.

Al detallar la dispersión de los montos, expuso que la Agencia de Gestión Urbana (AGU) recibirá mil 27 millones 500 mil pesos; el Sistema de Aguas (Sacmex), 544 millones 296 mil 870 pesos; la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), 809 millones 504 mil 742 pesos; la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), 216 millones 291 mil 180 pesos; la Secretaría de Desarrollo Social, 600 millones de pesos; la Secretaría de Educación, 277 millones de pesos; y el Instituto de Vivienda capitalino (Invi), 150 millones de pesos.

Tungüi mencionó que a la fecha se tienen menos de 100 puntos críticos relacionados con la mitigación de riesgos, entre demoliciones de edificios en riesgo de colapso, campamentos y daños en vías de comunicación, todos ellos monitoreados permanentemente.

Por otro lado, entregó cuatro Certificados de Derechos de Reconstrucción para Afectados (Cedras) y un Certificado Único de Reconstrucción de Vivienda (Curvi) a representantes de inmuebles afectados estructuralmente para que puedan construir nuevamente sus viviendas.

Informó que los predios beneficiados se ubican en Edimburgo 4; Xola 32; Paz Montes de Oca 93; y La Quemada 81, ubicados en la delegación Benito Juárez, recibieron los Cedras, con ello se reconocen las características originales de las edificaciones previas al sismo para su reconstrucción.

También se dio a conocer que el terreno localizado en Prosperidad 4, en Miguel Hidalgo, será el primero de la CDMX en contar con un Curvi. Al obtener este certificado, los condominos definen el proyecto arquitectónico de su nuevo edificio y el tamaño de los departamentos. Tienen, además, la posibilidad de incrementar, hasta un 35 por ciento, el número de viviendas, locales u oficinas en el mismo predio, para que a través de la venta de éstos se financie la construcción en su totalidad. Por último, hizo la entrega simbólica de dos viviendas nuevas en la delegación Xochimilco.

'A la delincuencia que no la queremos en la capital'

Amieva advirtió que mucha de la delincuencia proveniente de otros estados o de fuera del país, 'no la queremos, pues cuenta con la policía para enfrentarlos' aseguró.

Al acudir a la graduación de mil 283 policías advirtió: “En esta ciudad no queremos delincuentes por favor no vengan, por favor no lo hagan porque vamos a estar como policía, como Procuraduría, como sociedad en contra de la comisión del delito para nuestras familias”.

En el evento realizado en la Academia de Policía ubicada en el Desierto de los Leones, el mandatario capitalino se comprometió a reducir los números de incidencia delictiva y a generar el cambio de percepción en la sociedad.

Aseguró que “la única forma de lograr un cambio de percepción es reducir el miedo, que nadie en esta ciudad tenga miedo en las mañanas de salir a hacer la compra de si mandado que nadie en esta ciudad tenga miedo de ir a la escuela de ir a trabajar”, por lo que invitó a los recién graduados a ser el elmotor de cambio en la confianza ciudadana de sus autoridades.

A su vez, Hiram Almeida Estrada adelantó que el 45 por ciento de los graduados son padres de familia y que se irán incorporando a la vigilancia a través de las 76 estaciones de policía que se ubican en las 16 delegaciones.