Autoridades hallan dos fosas clandestinas más en Veracruz

VERACRUZ.- En los municipios de Alvarado y Sayula de Alemán, fueron localizadas dos nuevas fosas clandestinas informó el Fiscal General del Estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz.



Indicó que en el caso de la fosa del municipio de Alvarado, ya se realizó un recorrido con un equipo de binomio canino, el cual dio positivo, por lo que ahora buscarán los permisos necesarios para realizar la exhumación.



Explicó que se debe esperar la autorización de un juez para realizar las tareas de excavación y extracción de los cuerpos, por lo que hasta el momento se desconoce cuantos cuerpos pudiera haber.



“Tenemos conocimiento de ella y se pidió autorización para hacer ahí una inhumación (…) se hizo una búsqueda con el binomio, dio positivo, pero ahora con las reformas al Código Penal ya Fiscalía no puede de mutuo propio ordenar que se hagan trabajo de inhumación y exhumación, ya se pidió audiencia para que el juez de control nos autorice”, indicó.



En torno a la fosa encontrada en el municipio de Sayula de Alemán, el fiscal rehusó dar a conocer los detalles de dicho hallazgo, pues dijo no tener el número exacto de los cuerpos localizados.



Winckler Ortiz dijo que son varios municipios en donde se han encontrado fosas en los últimos meses, sin embargo señaló que en algunos casos se trata de uno o dos cuerpos los hallados en el lugar.



Dijo que ninguno de los hallazgos es tan grande como el de Colinas de Santa Fe, en donde hasta el momento se han encontrado aproximadamente 250 cráneos, en poco más de 100 fosas clandestinas.



Comentó que en ese lugar hay indicio de que la delincuencia organizada habría usado maquinaria pesada para hacer las fosas, además de que algunos cuerpos han sido encontrados con signos de haber sido quemados.



Relató que una de las fosas de Colinas de Santa Fe es tan grande que los buscadores le han denominado “la alberca” dado su tamaño y la gran cantidad de cuerpos encontrados.



“Hay áreas en las que evidentemente se tuvo que abrir una brecha con maquinaria para llegar al las áreas donde ellos llaman 'La Alberca', que es un lugar terrible donde se encontraron muchísimos cuerpos muy cerca uno de otro”, declaró.



Dijo que dos de los cuerpos encontrados en el predio ya fueron reconocidos, se trata del agente del Ministerio Público, Pedro Huesca, y su secretario.



Comentó que ya existen algunas personas detenidas con respecto a este caso y los cuales podrían haber pertenecido a alguna agrupación de seguridad de los gobierno estatales anteriores.



Añadió que un lugar donde hay tantas fosas clandestinas y un enorme número de víctimas sería imposible que existiera sin la complicidad de las autoridades, por lo que ya se investiga.



“Es imposible que nadie se haya dado cuenta de lo que sucedía aquí y de como entraban y salían los vehículos, si eso no es con complicidad con la autoridad pues yo no entiendo de que otra manera”, declaró.