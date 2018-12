Austeridad es para todos, ningún poder es una isla: Damián Zepeda

“La austeridad debe aplicar a todos, yo no creo que ningún poder sea una isla”, afirmó Damián Zepeda, único senador del PAN que no firmó la acción de inconstitucionalidad que presentaron senadores de oposición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el miércoles pasado.

En entrevista con El Financiero, el legislador añadió: “Yo no creo que ningún poder deba autodenominarse, creo que la autonomía presupuestal que tienen, tanto los poderes como los órganos autónomos, tienen un límite, que es el que la Cámara de Diputados tiene la facultad constitucional de establecer el presupuesto para todos, es decir, tienes autonomía para proponer pero al final la Cámara de Diputados tiene facultad de regularnos a todos y qué bueno que exista que uno de los poderes tenga esa facultad”.

Comentó que no firmó la acción de inconstitucionalidad que presentaron 55 legisladores la semana pasada “porque en el fondo se iba a llegar a lo que estamos ahorita, más allá de si la ley de Remuneraciones en lo particular está bien o está mal, aunque sí es mejorable y sí entiendo que no deba ser por capricho”.

Zepeda Vidales confió en que el tema se resuelva una vez que la Cámara de Diputados haga su trabajo, “que haga un tabulador, que haga un análisis y que tope los salarios, eso es lo correcto, debe haber un ente que regule, porque no puede cada quien decir cuánto va a ganar, pues al rato va a decir yo quiero ganar un millón de pesos y ¿quién lo va a limitar? No sería adecuado”.

El también exdirigente nacional del PAN señaló que por eso él consideró que la vía era otra y no el recurso ante la Corte. “La vía es el diálogo y buscar que en el Presupuesto quedara un salario adecuado”, sostuvo.

Respecto al enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, consideró que “no es positivo para el país un choque de poderes, creo que cada uno debe respetar su ámbito de competencia y creo que es tiempo de serenarse”.

Yo espero, dijo, que en el marco del presupuesto pare este choque porque me preocupa que tome otras proporciones, sobre todo cuando la propia Constitución dice que nadie puede ganar más que el presidente, eso no está a debate, es un párrafo textual en la Carta Magna.

Apuntó que por otra parte el Poder Ejecutivo tiene que entender que el poder judicial es un poder en sí mismo y que tiene derecho a tomar sus determinaciones y de control constitucional y en ese sentido no se le debe criticar por hacer su trabajo.

El pasado lunes, el Senado de la República presentó ante la Suprema Corte un recurso de reclamación luego de que los ministros dieron entrada a la acción de inconstitucionalidad que presentaron senadores de oposición la semana pasada y determinó congelar temporalmente la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que establece que ningún funcionario público debe ganar más que el presidente de la República.

A la acción se suman las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien acusó a los ministros de deshonestos e insensibles y de poner el mal ejemplo cuando ganan más de 600 mil pesos. Los ministros reaccionaron con una manifestación para rechazar que ganen dicha cantidad y pedir que se respete la división de poderes.