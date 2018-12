Si no se resuelve conflicto por pago a maestros, haré huelga de hambre, advierte Aureoles

Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, advirtió este miércoles que si la próxima semana el Gobierno federal no regulariza el servicio educativo en el estado realizará una huelga de hambre y una marcha.

"No es un capricho, no es un arranque, no es un desplante ni un desafío; es defender los servicios educativos en beneficio de nuestras niñas, niños y jóvenes", agregó el gobernador.

Insistió en que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que pagar la totalidad de la nómina tanto de trabajadores como de maestros al servicio de la educación en Michoacán.

En rueda de prensa, Aureoles Conejo refrendó que mantiene firme su postura de regresar el servicio educativo a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Sin embargo, remarcó que "me declaro listo para construir un nuevo pacto educativo y que Michoacán regrese a la normalidad en los servicios educativos, pero no en condiciones inequitativas como ha sido hasta ahora".

"El problema es estructural y de origen, por un convenio que no se respetó. Empezó con un gasto del 10 por ciento (hecho por) el estado y 90 por ciento la Federación; no habíamos llegado al año 2000 y ya era 20 por ciento el estado y 80 la Federación, ahí se descuadró", explicó.

El gobernador de Michoacán anunció el 26 de noviembre la terminación del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica celebrado el 18 de mayo de 1992, y el convenio que en materia de educación se suscribió con fecha 15 de diciembre de 2014.

"(Estos contratos) originaron un grave daño a las finanzas públicas estatales y que hacen imposible al Estado de Michoacán continuar con el financiamiento del sistema de educación básica y normal", remarcó.

Con la finalización de los contratos, Aureoles señaló que el pago de las nóminas a los maestros pasaba al Gobierno federal.

El mandatario estatal aseguró además que la incertidumbre sobre el pago a maestros, derivado del daño severo a las finanzas estatales, daña la educación de niños y jóvenes michoacanos.

El conflicto, destacó Aureoles, provoca un conflicto innecesario con maestras y maestros de la entidad.

"El reto de nosotros es que se debe arreglar la situación educativa porque es mucho desgaste que a cada rato estén tomadas las vías del tren y haya marchas en el estado. Eso genera una confrontación innecesaria", concluyó.