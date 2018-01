CDMX aún no tiene censo de damnificados por sismos 4 meses después

CIUDAD DE MÉXICO.- El comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, Ricardo Becerra, reconoció ante la Cámara de Diputados que, a cuatro meses de los sismos, aún se carece de un censo de damnificados.



Al asistir a una reunión de trabajo con legisladores de la Comisión de la Ciudad de México de la Cámara de Diputados, el funcionario les prometió que el censo estará completo en un plazo no mayor a un mes, y que se incluirá a todas las personas sin ningún distingo del partido al que pertenezcan, e inmuebles afectados.



El funcionario explicó que dicho conteo lo realizará la Secretaría de Desarrollo Social.



Indicó que los delegados capitalinos tienen hasta el viernes próximo para entregar a la Comisión de Reconstrucción todos los peritajes completos de las condiciones de predios y edificios dañados, con el objeto de tener información fidedigna para continuar el proceso de rehabilitación.



Aseguró que se atenderá prioritariamente a mujeres y personas de la tercera edad, "que son los sectores más afectados por los movimientos telúricos, al carecer de solvencia económica para resarcir la pérdida de su vivienda".



Comentó que en estos momentos la Asamblea de Representantes capitalina y el gobierno de la ciudad se encuentran en la discusión que defina la gratuidad universal a afectados, o el otorgarles un apoyo diferenciado establecido por sus condiciones socioeconómicas.



Precisó que se combinarán apoyos para atender a los damnificados que no tienen dinero.



"Se evalúa la posibilidad de reponer el apoyo de renta a los afectados, de acuerdo a su situación socioeconómica, y se analiza una propuesta para implementar un seguro de desempleo, debido a que mucha gente ha dejado de trabajar por cuidar su vivienda y sus pertenencias", informó.



Sobre la Plataforma CDMX -el sitio digital que concentra la información de los inmuebles afectados- aseguró que "se ha actualizado y pasará de ser un inventario de daños a un catálogo que refiere condiciones y ubicación de cada edificación dañada con un peritaje, con lo cual se garantiza que el dueño es sujeto de derechos".



Comentó que las familias damnificadas que aún no se encuentren en dicha plataforma digital pueden acceder al correo electrónico: reconstruccion@cdmx.gob.mx para exponer su problemática y se les atienda.



También indicó que se instalará una mesa de atención para agilizar el pago de seguros, y se diseñará un programa integral para generalizarlos.



Becerra estimó que en las próximas semanas las instituciones de educación superior, encabezadas por la UNAM, entregarán el estudio geofísico sobre las nuevas condiciones del subsuelo de la CDMX, luego de los sismos de septiembre pasado, y que coadyuvará a conocer las zonas vulnerables y los riesgos de cada una, con el propósito de definir acciones preventivas que hagan más sustentable a la capital del país.