Aún nada para nadie en encuesta del candidato de Morena en CDMX: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que aún no hay nada para nadie sobre los resultados de la encuesta para la elección del candidato del partido para el gobierno de la Ciudad de México.



“No hay nada todavía de la encuesta, hay un Comité en Morena para las encuestas y ahí se dirá quién gana”, dijo e insistió que “en Morena se respeta la voluntad de los ciudadanos, no es como en el PRI y el PAN; esos partidos son antidemocráticos, ahí hay dedazo, ahí decide la mafia del poder; en Morena decide el pueblo”, dijo.



Al concluir su participación en la plenaria de Morena, realizada en Metepec, Estado de México, López Obrador hizo un “reconocimiento” a los legisladores de su partido, al asegurar que “se han portado bien, son los únicos que, orgullosamente, no son achichintles de la mafia del poder. Todos los demás ´están muy bien atendidos´ por la mafia del poder”.



La encuesta, que se realizó desde el viernes pasado, fue desarrollada

por las secretarías de Elecciones y la de Formación Política de Morena, quienes preguntaron cuál sería el candidato que preferirían para jefe de Gobierno de la Ciudad de México.



El sondeo ciudadano cuestiona a un grupo determinado por cada distrito electoral, llegando a mil, que respondan su preferencia por Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum, Martí Batres y Mario Delgado.