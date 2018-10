Augusto Pérez puede reelegirse al TSJ de la CDMX: Elisur Arteaga

Elisur Arteaga, maestro de la Escuela Libre de Derecho, emitió una serie de Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en noviembre.

“Es necesario hacer la precisión de que el actual presidente del TSJCDMX no fue electo sino designado, esto implica que no se coloca en la prohibición de la reelección. El magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez fue designado para ocupar el cargo en sustitución del Dr. Edgar Elías Azar, y terminará el periodo que este no concluyó, que va del 1 de enero de 2016 a noviembre de 2018”, señaló Arteaga.

Por otro lado, señaló que “independiente de lo anterior, si se estuviese en el supuesto de la reelección, se debe saber que las reglas que regulan el cargo del actual presidente están previstas en la Ley Orgánica del TSJCDMX, esta ley es aplicable con fundamento en el artículo segundo del decreto de reformas a la Constitución General del 29 de enero de 2016, el cual establece que las normas de la Constitución General y los ordenamientos secundarios que se encuentren vigentes a la entrada en vigor del citado Decreto continuarán aplicándose hasta que inicie la vigencia de aquellos que lo sustituyan”

Con respecto a la posible aplicación de la nueva ley, el constitucionalista agregó que “La Ley Orgánica del TSJCDMX será vigente cuando se elija presidente en noviembre de 2018, porque la ley que la sustituirá entrará en vigor hasta el 1 de junio de 2019, así lo disponen los artículos transitorios de la Constitución Política de la CDMX”.

Cuestionado sobre la declaración que Alejandro Encinas emitió al respecto de la próxima elección para presidente del TSJCDMX, señalando que la reeleción de Pérez Juárez era ilegal, Arteaga agregó que “mi querido don Alejandro Encinas merece todo mi respeto como luchador social, servidor público y constituyente. Pero de lo que él declaró a la prensa, no veo ningún argumento jurídico que desvirtúe lo que aquí sostengo”.