Aspiraban a ser fiscal anticorrupción… pero plagiaron

CIUDAD DE MÉXICO.- Buscaban ser los fiscales encargados de combatir la corrupción en el país, pero incurrieron en el plagio de sus respectivas ponencias en comisiones del Senado.



Los ministerios públicos Braulio Robles Zúñiga y Angélica Palacios Zárate, de la Ciudad de México y Puebla, respectivamente, de plano optaron por declinar a sus aspiraciones cuando se ventiló su caso.



Son al menos 50 párrafos idénticos en los ensayos que presentaron a las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, y de Justicia de la Cámara alta, que supuestamente tomaron de un ensayo de Alejandro Tomasini Bassols, titulado “Reflexiones sobre la corrupción en México”, y publicado por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México.



De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Justicia, María del Pilar Ortega, ella se comunicó personalmente con Angélica Palacios Zárate. En la llamada, la postulante reconoció que conoce a Braulio Robles, pero no mencionó nada sobre el plagio.



De hecho, Angélica Palacios Zárate no asistió a la comparecencia, por lo que fue descalificada de forma automática.



En tanto, Luis Humberto Fernández, senador del sol azteca y secretario de esa instancia legislativa, fue el encargado de notificarle a Braulio Robles Zúñiga para explicarle su situación. “No plagié nada”, fue la respuesta del ministerio público y horas más tarde anunció a los senadores que declinaba a su candidatura.



“No voy a prejuzgar si utilizaron las mismas fuentes, pero si utilizaron las mismas fuentes no fueron citadas. No sabemos si copiaron o se copiaron entre ellos, ni nos interesa saberlo. No podían compartir el documento previo a entregarlo. Es una cuestión desafortunada que no podemos permitir”, enfatizó el perredista.



Pilar Ortega mencionó que Robles Zúñiga “nos dijo que él no había cometido ningún acto (indebido), pero sí reconoció, porque se los mostramos, que había las similitudes”.



“También reconoció que conocía a la otra aspirante y que compartió la información con ella, pero que él no había sido responsable de ninguna situación”, explicó la senadora panista.



Respecto a Robles Zúñiga, entre la documentación que presentó en la inscripción de candidatura para ocupar el cargo de “zar anticorrupción” se destacaba que formó parte del equipo de asesores de la exprocuradora General de la República, Arely Gómez, aunque más tarde se supo que en septiembre de 2014 fue acusado de falsear información relacionada con el caso del secuestro y desaparición de Hugo Humberto Wallace, hijo de Isabel Miranda de Wallace.