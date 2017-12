Así van las precampañas en la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO.- Mikel Arriola, precandidato del PRI a la Jefatura de Gobierno de la Cuidad de México, dijo que llegó el momento de hablar de salarios justos, más que de mínimos.



“Tenemos que dejar atrás esta discusión porque el salario mínimo siempre va a ser un ingreso para personas que no están bien remuneradas. Nos tenemos que mover de la discusión del salario mínimo a la dirección del salario justo y el salario justo se genera con buenas oportunidades económicas y el incremento del poder adquisitivo”, precisó, durante su visita al Mercado de San Juan, ubicado en la colonia Centro.



Dijo además que el Gobierno de la Ciudad tiene que desburocratizar la economía, pues no es posible que se tengan que hacer 16 trámites en igual número de delegaciones para una sola actividad económica.



“Si desregulamos -dijo-, le vamos a dar más dinero a los inversionistas para que paguen mejores sueldos. Salarios justos es lo que queremos en la ciudad y ya dejemos atrás esa discusión de lo mínimo, porque lo mínimo siempre va a ser lo sub óptimo y siempre va a ser un salario para personas que no están bien remuneradas en la propia economía”.



A ritmo de cumbia, Chertorivski hace campaña por la Ciudad



Salomón Chertorivski, precandidato de la coalición Por México al Frente al gobierno de la Ciudad de México, lanzó en la plataforma de YouTube un nuevo spot con el que se promueve para próximo jefe de Gobierno de la Ciudad de México.



Al ritmo de cumbia el exsecretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México no deja de bailar en más de minuto y medio que dura el video, lo mismo baila en el Metro, que en Paseo de la Reforma, en mercados públicos y hasta en el Aeropuerto capitalino.

Parte de la letra de la canción señala “Salomón sí se la rifa. Salomón sí cuida el barrio y al vecindario”.



“Salomón cuida tu ingreso. Salomón es el progreso. Salomón sí cuida el agua y a toda la banda”, agrega el spot del precandidato a jefe de Gobierno de la CDMX de la coalición “Por México al Frente”.



Sheinbaum por reconocer los derechos de pueblos y barrios originarios

​

Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena al gobierno de la Ciudad de México, aseguró que, de ganar la elección del próximo año, desde su administración se iniciará un debate para reconocer los derechos de las personas que habitan en pueblos y barrios originarios de la capital.



Asimismo, dijo que también se protegerán los derechos de los indígenas de diversas etnias que viven en la ciudad y que son víctimas no solo de la discriminación, sino también de la falta de reconocimiento de sus derechos y de justicia “en toda la extensión de lo que significan”.



En un evento de campaña realizado en La Ciudadela, en el Centro Histórico de la ciudad, Sheinbaum Pardo aseguró que “hay que acabar con la discriminación en todos los sentidos, no solo la discriminación cultural, sino la discriminación de la mujer, la discriminación homofóbica, porque si queremos que esta ciudad sea una ciudad libre y de derechos, tenemos que erradicar la discriminación”.



Durante su discurso, la precandidata morenista también se refirió al tema de los servicios públicos en los pueblos originarios y dijo que “es de ahí de donde sale la mayor parte del agua que se consume en la ciudad y donde menos servicios hay, donde es mayor la carencia de agua potable, donde no hay drenaje ni saneamiento, no hay vivienda digna y si queremos una ciudad más justa, tenemos que empezar por la periferia”.



Así, al hablar del rescate de los pueblos originarios, Sheinbaum dijo que buscará que el gobierno federal, “que estará encabezado por Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, haya un rescate, no solamente del Centro Histórico sino de todas las culturas que hay en nuestra ciudad”.



También se refirió a los derechos políticos de los habitantes de estos pueblos originarios y aseguró que la mejor manera de lograrlos es dejando de negarlos y negar su autonomía, porque negarlos sería lo peor que podemos hacer, porque finalmente ya están reconocidos en la Constitución de la Ciudad de México”.