Asesinan más en entidades donde hay menos policías

Baja California, Baja California Sur, Colima, Guerrero y Sinaloa son las cinco entidades con las tasas más altas de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, pero también son los estados con menor número de policías.



Baja California y Sinaloa tienen, además, corporaciones ineficaces ya que más de 30 y 40 por ciento de sus policías, respectivamente, resultaron reprobados en sus exámenes de confianza.



De acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación, Baja California Sur, por ejemplo, que ocupa el segundo lugar en homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, con una tasa que supera en 229.5% la media nacional, está en el grupo de las cinco entidades que tienen 0.5 policías por cada mil habitantes, pero 30.1 por ciento de ellos reprobaron los exámenes de confianza.



Sinaloa es otro caso crítico. Ocupa el quinto lugar en homicidios dolosos, pero sólo tiene 0.5 policías por cada mil habitantes; de ellos, 40.3% no pasó los exámenes de evaluación y están en la lista de los que serán dados de baja.



Baja California es la entidad con menos policías en el país, sólo tiene 0.3 por cada mil habitantes; sin embargo, es la cuarta entidad con más homicidios dolosos, con una tasa de 53.42 casos por cada 100 mil habitantes, 185.64% más que la media nacional, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a noviembre de 2017. Del total de esos policías, el 4 por ciento no son aptos para desempeñar su función.



Colima ocupa el primer lugar en homicidios dolosos a nivel nacional. Su tasa, de 83.31 casos por cada cien mil habitantes, supera en 345.5% la media nacional, que es de 18.70 casos. Sin embargo, sólo tiene 1.2 policías por cada mil habitantes. El 4% reprobó los exámenes de confianza.



Guerrero ocupa el tercer lugar en homicidios, con una tasa de 58.60 casos, no obstante tiene 0.9 policías por cada mil habitantes, 15.6% de los mismos, ineficaces.



A nivel nacional, el número de policías es de 1.1 por cada mil habitantes, apenas la mitad de los policías preventivos estatales que se deberían tener.



De ese 1.1 policías por cada mil habitantes, que equivale a 128 mil 922 uniformados, hay 8 mil 921 que no pasaron exámenes de confianza. Se requieren al menos otros 115 mil 943 policías para cumplir con el estándar internacional, que es de 1.8.