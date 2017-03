Asesinan a periodista en Chihuahua

CHIHUAHUA.- La periodista Miroslava Breach Velducea, corresponsal del diario La Jornada, fue asesinada de varios disparos la madrugada de este jueves en Chihuahua, informó la policía estatal, ascendiendo a tres los periodistas muertos violentamente en el país desde principios de marzo.



Breach, de 54 años, que trabajaba para La Jornada y el Norte de Juárez, fue encontrada sin vida, "con múltiples impactos por proyectil de arma de fuego", en el interior de un vehículo poco antes de las 07:00 horas locales, dijo la policía estatal en un comunicado.



Los presuntos responsables huyeron a bordo de un vehículo sedán color blanco, agregó sin más precisiones.



Breach, originaria de Chihuahua, tenía una trayectoria de más de 20 años en medios impresos y electrónicos.





Durante su carrera cubrió temas de crimen organizado y narcotráfico en la zona serrana de Chihuahua y cuestiones de corrupción en el gobierno estatal.



Una de sus últimas coberturas fue la del conflicto armado entre dos líderes del grupo delictivo "La Línea", brazo armado del cártel de Juárez, quienes se enfrentaron en el municipio de Cuauhtémoc, en la zona central de Chihuahua.



El lugar fue asegurado por personal de la Fiscalía General del Estado, para levantar los 11 casquillos percutidos calibre 9 milímetros que se encontraban en el asfalto, de los cuales se dice que 8 hicieron blanco a la periodista.



También aseguró una cartulina color blanco con un mensaje en tinta negra, el cual de manera textual decía: “ESTO LE VA A PASAR A LOS LENGUA LARGA APEGADOS AL GOBERNADOR… GOBER VAMOS POR TI. EL 80”.



En el sitio también se realizaron entrevistas con los vecinos y se obtuvo información importante de las videograbaciones de una cámara de seguridad colocada en un domicilio de la calle José María Mata, en las que se detallan características de los atacantes.



El gobernador Javier Corral acudió a la escena del crimen momentos después de que se realizó el levantamiento del cuerpo de Miroslava y se entrevistó con los familiares, asegurando que se realizarán las labores necesarias para dar con el paradero de los responsables.



Con su muerte, asciende a tres el balance de periodistas asesinados en México desde principios de mes.



El domingo pasado fue asesinado Ricardo Monlui Cabrera cuando salía, acompañado de su esposa y de su hijo, de un restaurante en Veracruz.



Antes que él, el periodista Cecilio Pineda había sido ultimado a balazos en Guerrero.



A principios de febrero, la organización Reporteros sin Fronteras denunció que México es el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo con 99 comunicadores asesinados de 2000 a 2016.



DIPUTADOS CONDENAN ASESINATO



Lideres parlamentarios de los partidos políticos en la Cámara de Diputados condenaron al asesinaron de Miroslava Breach Velducea. Además el pleno guardó un minuto de silencio.



La presidenta de la Cámara de Diputados, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del PAN, repudió el asesinato de la periodista y pidió a las autoridades que el crimen no quede impune.



Dijo que “es algo que repudiamos totalmente, porque estos crímenes arteros hacen mucho daño a la sociedad, hacen mucho daño al gremio”.



“Lamentamos mucho que esto todavía se siga dando”, insistió y pidió a las autoridades, “como ciudadanos, como parte de la Cámara de Diputados, que este crimen no quede impune”.



El coordinador parlamentario del PRI, César Camacho, declaró que "es absolutamente reprobable el atentado contra quienes ejercen la delicada y siempre necesaria tarea de periodista. Las libertades son requisitos sine qua non de cualquier Estado democrático".



En consecuencia, "se necesita que haya un entramado jurídico que garantice el respeto por lo que se dice, por lo que escribe, por lo que se opina y las autoridades de procuración de justicia tendrán que dar pronto los resultados que se deben para que se haga justicia, y con ello se evite un espiral de impunidad que puede lesionar al periodismo, a las libertades y al Estado democrático".



Dijo que "todos, independientemente de la posición que guardemos y ejercen la profesión de periodistas o somos políticos militantes, tenemos que cerrar filas en torno a la garantía de las libertades que son, insisto, condición indispensable de cualquier Estado democrático".



El diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del PRD, se sumó a la condena y calificó el crimen de lamentable.



Con información de Víctor Chávez y Alejandra Ortíz