Asegurados, recursos de PensiónISSSTE invertidos en NAIM: Florentino Castro

CIUDAD DE MÉXICO.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Florentino Castro López, garantizó que los recursos de los cuentahabientes de PensiónISSSTE invertidos en el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “están totalmente asegurados y no hay una sola inversión de riesgo”.

Explicó que “el Comité de Inversiones que tomó la decisión, los elementos que toma en cuenta son los que tienen que ver con la realidad de hoy, y con base en eso se toman las decisiones”.

En entrevista en la Cámara de Diputados, el funcionario sostuvo que “el caso del Aeropuerto de la Ciudad de México es el proyecto de modernización más importante que el país tiene en este momento; lo demás es hoy un debate de carácter electoral sobre la viabilidad o no del proyecto”.

“No hay forma de quedarles mal, son inversiones perfectamente amarradas, como lo han hecho otras Afores que también participaron en el Proyecto del Aeropuerto; no somos la única, Afores privadas muy importantes participan también en el Proyecto”, insistió.

Expuso que “nosotros invertimos, nosotros Comité de Inversiones, en el proyecto de infraestructura más importante de las últimas décadas, y hoy hay un debate de si ese proyecto es viable o no, debate en el que un funcionario público como yo no puede participar”.

Aseguró que “hay mecanismos para que el dinero de los trabajadores esté seguro, y no puedo decir más porque la información financiera de las Afores es una información por ley secreta”.

También atajó las versiones y sostuvo que “de aquí a noviembre, y me atrevo a asegurar, después de noviembre, el ISSSTE seguirá siendo una institución pública que no se privatizará. El ISSSTE seguirá siendo una institución que siga apoyando a los trabajadores mexicanos con su pensión. No están en riesgo las pensiones del instituto”.

Detalló que “PensiónISSSTE es una Afore que maneja 200 mil millones de pesos de los trabajadores mexicanos, es la única Afore pública y es la única Afore que sus ganancias las reparte entre sus cuentahabientes; la única en el país que no tiene lucro y reparte entre sus cuentahabientes”.